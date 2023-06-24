Tatar, Güzel Sanatlar Mayıs Sergisi’nin açılışına katıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi sanatçı akademisyenleri ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçılarının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı “Güzel Sanatlar Mayıs Sergisi”, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonunda açıldı.

22 ödüllü akademisyen sanatçının resim, heykel, seramik, vitray ve baskı resimlerinden oluşan 50 eserini bir araya getiren “Güzel Sanatlar Mayıs Sergisi”, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 445’inci sergisi olma özelliğini taşıyor.

7 Temmuz’a kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak serginin açılış töreninde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç birer konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: “Yakın Doğu Üniversitesi’nin ortaya koyduğu ve bizlerle buluşturduğu tüm eserler, evrenselliği ve çağdaşlığı ile bizi dünya ile buluşturuyor.”

Törendeki konuşmasına Kıbrıs Modern Sanat Müzesinin 445’inci sergisinde olmanın mutluluğunu dile getirerek başlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, her zaman bilim ve sanatın yanında olduğunu vurguladı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin sanata ve bilime verdiği önemle her zaman farkını ortaya koyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Yakın Doğu Üniversitesi, sadece KKTC’nin değil bütün Türk dünyasının en önemli eğitim kurumlarındandır” dedi.

50 binin üzerindeki sanat eseriyle bölgenin en büyük çağdaş sanat müzesi olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin; 14 Türk topluluğuna mensup sanatçıların eserlerinden oluşan zengin koleksiyonlarıyla Türk dünyası kültürünü de aynı çatı altında buluşturtuğunu belirten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Tüm bu eserler, geleceğe bir köprü oluyor. Bugünün sanatçılarının; kendi duygularını, düşüncelerini ve kendi değerlerini yansıttıkları bu eserler, kalıcı olarak gelecek nesillere ve tüm dünyaya taşınıyor” dedi.

KKTC’nin sanat, bilim ve teknolojiyle birçok alanda adını dünyaya duyurduğunu belirten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin büyük bir başarı öyküsü olduğunun altını çizdi. Sanatın evrensel bir dil olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Yakın Doğu Üniversitesi’nin ortaya koyduğu ve bizlerle buluşturduğu tüm eserler, evrenselliği ve çağdaşlığı ile bizi dünya ile buluşturuyor” dedi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Hafta boyunca, 21 fakültemiz, yüksekokullarımız ve lisansüstü eğitim enstitümüzü başarıyla tamamlayan 2.500 mezunumuzu büyük bir coşku, gurur ve mutlulukla uğurladık.”

Güzel Sanatlar Mayıs Sergisi’nin açılışında konuşan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi’nin felsefesinin bilim ve sanat üzerine kurulu olduğunu anımsatarak, “Hafta boyunca, 21 fakültemiz, yüksekokullarımız ve lisansüstü eğitim enstitümüzü başarıyla tamamlayarak mezun olan ve yaşamlarının çok önemli bir dönemecini başarıyla geçen toplam 2.500 mezunumuzu büyük bir coşku, gurur ve mutlulukla uğurladık. Sergimizin açılışı ile hafta boyunca yaşadığımız mezuniyet coşkusunun bugün burada yan yana gelmesinin sembolik değeri çok yüksektir. Bu durum Yakın Doğu Üniversitemizin bilim ve sanat üzerine kurulu olan felsefesinin somutlaşmış bir resmidir!”ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Şanlıdağ, “Akademik donanımları tam, etik değerlere bağlı, 21’inci yüzyılın gerektirdiği vasıflara sahip, estetik algıları gelişmiş, çok kültürlü dünya vatandaşı bireyler olarak mezun ettiğimiz 143 ülkeden öğrencilerimiz, üniversitemizin ve ülkemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin birer fahri elçisi olarak bütün dünyaya yayılacaklar” dedi.

Bilimle, sanatla, teknoloji ile hayata geçirilen araştırma ve projelerle dünya bilimine ve insanlığa katkı sağlarken, dünyanın geleceğini şekillendirecek gelecek nesilleri yetiştirmenin büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesinin büyük başarılarla dolu bir dönemi geride bıraktığını anlattı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yıl boyunca, pek çok bilimsel ve sanatsal etkinliğe katılarak bilime ve sanata olan inancını ve verdiği değeri güçlü bir şekilde şekilde gösterdiğini hatırlatan Prof. Dr. Şanlıdağ, “2022-2023 eğitim döneminin son sergisinin açılışında da bizleri yalnız bırakmayan Sayın Cumhurbaşkanımıza huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Prof. Dr. Şanlıdağ, sergide eserleri yer alan sanatçılara teşekkür ettiği konuşmasını, “Kurucu Rektörümüz Dr. Suat Günsel ve Mütevelli Heyeti Başkanımız Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’in rehberliğinde; enerjimizden, heyecanımızdan ve üretkenliğimizden ödün vermeden imza atacağımız bilimsel ve sanatsal etkinliklerde her zaman bir arada kalmayı diliyorum” sözleriyle sonlandırdı.

Prof. Dr. Erdal Aygenç: “Yakın Doğu’lu olmak yeniyi, olmayanı yapmak; kendine güvenli, yaratıcı ve dirençli olmaktır.”

Sergi açılışında konuşan Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç ise fakülte sanatçılarının sanatsal üretimleri ile her ay bir sergi gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, dünyada örneği olmayan bu büyük başarıdan dolayı gurur duyduğunu söyledi. Prof. Dr. Aygenç, “Yakın Doğu’lu olmak yeniyi, olmayanı yapmak; kendine güvenli, yaratıcı ve dirençli olmaktır” ifadelerini kullandı.

Sanatın kendi özerkliğinden ve özgürlüğünden kaynaklanan sınırsızlığa sahip, sonsuz bir deniz olduğunu dile getiren Prof. Dr. Erdal Aygenç, “Eserleri ile sergimize değer katan tüm katılımcıları, sergi küratörü Doç. Erdoğan Ergün’ü kutluyor ve teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.