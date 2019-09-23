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Tatar, KKTOK Başkanı ve heyetini kabul etti

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Başbakan Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) Başkanı Tigin Kişmir ve heyetini kabul etti.
Tatar, KKTOK Başkanı ve heyetini kabul etti

Bugün Başbakanlık’ta  gerçekleşen kabulde konuşan KKTOK Başkanı Kişmir, Tatar’a kendilerini kabul ettiği için teşekkür etti.

KKTOK olarak gerçekleştirdikleri çalışmalardan bahseden Kişmir, 2018 yılında ilk kez TC Ralli Şampiyonası takvimine girdiklerini dile getirdi.

Bu çerçevede gerçekleştirikleri organizasyonlarla Türkiye’de “En İyi Organizasyon” ödülü aldıklarını kaydeden Kişmir, önümüzdeki hafta  Avrupa Ralli Şampiyonası’nı gerçekleştireceklerini ifade etti.

Bu ve bunun gibi faaliyetlerin ülkenin tanıtılması açısından önemine işaret eden Kişmir, Başbakanlığa  kendilerine verdiği destek için teşekkür etti.

Kişmir Başbakan Tatar’a  “Tam bittik derken el uzattınız, teşekkür ederiz” dedi.

TATAR

Başbakan Tatar da kabulde yaptığı konuşmada KKTOK’un faaliyetlerini yıllardır takip ettiğini ve takdirle izlediğini anlattı.

Kıbrıs Türk halkı içinden çıkan yeteneklerin gurur kaynağı olduğunu söyleyen Başbakan Tatar, KKTOK’un ülkeyi temsil açısından önemli işlere imza attığını ifade etti.

“Bizim görevimiz sizi desteklemek. Yaptıklarınız KKTC bayrağının uluslararası alanda dalgalanması açısından önemli” diyen Tatar, KKTOK’un faaliyetlerinin gurur verici olduğunu söyledi.

“Başarılarınızın devamını dilerim” diyen Tatar, KKTOK üyelerine teşekkür belgesi takdim etti.

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