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Tatar: Meclis’te oluşturulan dostluk gruplarının yararlı olacağına inanıyorum

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Tatar, KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde Kırgızistan Parlamentosu, Türkmenistan Parlamentosu, Özbekistan Parlamentosu, Kazakistan Parlamentosu, Azerbaycan Parlamentosu arasında dostluk grupları oluşturulmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.
Tatar: Meclis’te oluşturulan dostluk gruplarının yararlı olacağına inanıyorum

Cumhurbaşkanı Tatar, TAK’a yaptığı açıklamada, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edilmezinin ardından Cumhuriyet Meclisi tarafından atılan bu adımın, anlamlı ve yerinde olduğunu bildirdi.

Ersin Tatar, “Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ve Azerbaycan ile ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Meclis’te oy birliğiyle dostluk grubu oluşturulmasından memnuniyet duydum.  Dostluk gruplarının bu ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesine ciddi katkı sağlayacağı aşikardır. Meclis Başkanı Zorlu Töre ve milletvekillerini kutluyorum” dedi.

Bu gibi çalışmaların KKTC’nin siyasi pozisyonunu destekleyeceğini, ambargların kaldırılması için verilen mücadeleye katkı sağlayacağına inandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC-TC parlamentoları arasındaki dostluk gruplarının son derece yararlı çalışmalar yaptıklarını, KKTC ile Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ve Azerbaycan parlamentoları arasındaki dostluk gruplarının da benzer başarılı çalışmalar yapacağına inandığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, dostluk gruplarında yer alan milletvekillerine de şimdiden başarılar diledi.

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