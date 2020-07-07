Tatar resti çekti: Kurultaya giderim de görürler

Gazeteci Hasan Hastürer, bugünkü köşe yazısında, UBP MYK’sında dün yaşanan sert tartışmaları yazdı.

MYK’da bazı üyelerin, Tatar’ın değişmesini istediğini aktaran Hastürer, toplantı sonrası konuyu Tatar’la görüştüğünü ifade etti.

İşte yazısından o kesit:

"Gelelim Ersin Tatar’a...

Dün öğleden sonra UBP’nin MYK Toplantısı vardı.

Toplantıda birkaç MYK üyesi, Tatar’ın Başbakanlıktaki bürokratları dahil, yakın çevresinin yetersizliğini dile getirip değişim talep etti.

Hatta biraz daha da ileri gidip, Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde başarısız olarak partiye zarar vereceğini yansıtıp, adaylıktan çekilmesi mesajını verdiler.

Tatar’ın MYK’da, o ortamda, ceketini çıkardıktan sonra rest gibi bir tavır sergilediği aktarıldı.

Bunu üzerine Ersin Tatar’ı arayıp bu yazdıklarımı ona da aktardım.

Önce 'yok öyle bir şey' dedi.

Yaşananların ayrıntısını aktarınca da, 'Bu kafada gidip UBP’ye zarar vermeye devam ederlerse, Kurultaya giderim ve görürler' dedi.

Tatar’ı rest çektikten sonra oldukça rahat gördüğümü de belirteyim. Tatar’ın pes etme niyeti şu an için görünmüyor."