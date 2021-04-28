  • BIST 1.386
  • Altın 470,016
  • Dolar 8,2160
  • Euro 9,9345
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAAşının Tek Dozu Aile İçi Bulaşı Yaklaşık Yüzde 50 Azaltıyor

Tatar'dan duyduklarından ötürü hayal kırıklığı yaşadığını söyledi

»
Tatar'dan duyduklarından ötürü hayal kırıklığı yaşadığını söyledi
Tatar'dan duyduklarından ötürü hayal kırıklığı yaşadığını söyledi

Cumhurbaşkanı Tatar’ın Cenevre’deki gayriresmi Kıbrıs görüşmelerinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’e ve tüm taraflara sunduğu 6 maddelik öneriye Anastasiadis’ten tepki geldi.

Rum haber kaynaklarına göre, bu akşamki toplantının tamamlanmasının ardından BM Genel Sekreteri’nin verdiği yemeğe katılacağı otele gelişinde yaptığı açıklamada Tatar’dan duyduklarından ötürü hayal kırıklığı yaşadığını ifade eden Anastasiadis, Kıbrıs Türk tarafının tezlerine yazılı yanıt vereceklerini de belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lavrov ve Khristodoulidis arasında telefon görüşmesi28 Nisan 2021 Çarşamba 21:11
  • Tatar: “Anastasiadis Guterres belgesinde, bizim duruşumuz ise aynı”28 Nisan 2021 Çarşamba 15:55
  • Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik önerisine tam destek verdiklerini belirtti28 Nisan 2021 Çarşamba 14:21
  • Guterres, Çavuşoğlu ile görüştü28 Nisan 2021 Çarşamba 13:59
  • 5+BM gayrıresmi Kıbrıs toplantısının ilk oturumu başladı28 Nisan 2021 Çarşamba 13:09
  • Çarşamba günü Kıbrıs Konferansı için belirleyici28 Nisan 2021 Çarşamba 12:08
  • Gayrıresmi toplantı öncesi Anastasiades-Dendias görüştü28 Nisan 2021 Çarşamba 10:43
  • Cenevre'de 2. Gün! İddialar havada uçuşuyor! Türk tarafı cömert toprak önerdi!28 Nisan 2021 Çarşamba 09:43
  • Cenevre’deki Kıbrıs Görüşmeleri İkinci Gününde28 Nisan 2021 Çarşamba 09:39
  • İngiltere Eski Dışişleri Bakanı Straw: Artık iki devletli çözüm görüşülmelidir28 Nisan 2021 Çarşamba 09:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti