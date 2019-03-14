TC Merkez Bankası anketi: 2019 sonu dolar/TL tahmini dudak uçuklatacak

Dört ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki ankette yüzde 12.10 iken mart ayında yüzde 11.80 oldu.

2019 sonu Dolar/TL tahmini ise 5.99’dan 6.0615’e, 12 ay sonrası için tahmini ise 6.17 TL’den 6.30’a yükseldi.