TC Merkez Bankası anketi: 2019 sonu dolar/TL tahmini dudak uçuklatacak

Dört ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki ankette yüzde 12.10 iken mart ayında yüzde 11.80 oldu.
2019 sonu Dolar/TL tahmini ise 5.99’dan 6.0615’e, 12 ay sonrası için tahmini ise 6.17 TL’den 6.30’a yükseldi.
Dört ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki ankette yüzde 12.10 iken mart ayında yüzde 11.80 oldu.
2019 sonu Dolar/TL tahmini ise 5.99’dan 6.0615’e, 12 ay sonrası için tahmini ise 6.17 TL’den 6.30’a yükseldi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.