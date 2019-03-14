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TC Merkez Bankası anketi: 2019 sonu dolar/TL tahmini dudak uçuklatacak

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Merkez Bankası’nın (MB) mart ayı beklenti anketinde 12 ay sonrası TÜFE tahmini yüzde 15.47’den yüzde 15.24’e, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 15.91’den yüzde 15.64’e indi.
TC Merkez Bankası anketi: 2019 sonu dolar/TL tahmini dudak uçuklatacak

Dört ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki ankette yüzde 12.10  iken mart ayında yüzde 11.80 oldu.

2019 sonu Dolar/TL tahmini ise 5.99’dan 6.0615’e, 12 ay sonrası için tahmini ise 6.17 TL’den 6.30’a yükseldi.

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