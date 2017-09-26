 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 102.773
  • Altın 148,323
  • Dolar 3,5417
  • Euro 4,1748
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKASon dakika! Londra'da metroda patlama!

TDP: Arpaya yapılan zam geri alınsın

» »
TDP: Arpaya yapılan zam geri alınsın
Özyiğit: "Arpa fiyatlarına yapılan zam zincirleme zamlara neden olacak"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, arpa fiyatlarına yapılan 5 kuruşluk (%8) zammın zincirleme zamlara neden olacağı uyarısında bulunarak,  zammın geri alınması çağrısında bulundu.

Özyiğit, arpa fiyatlarına yapılan zammın yem fiyatlarına da yansıyacağını, bunun da üretici kesimleri zora sokacağını, yeme yapılan zammın da et, süt ve süt ürünleri başta olmak üzere temel tüketim maddelerine de zam olarak yansıyacağını, bu durumdan da toplumun olumsuz etkileneceğini belirtti.

Hükümetlerin görevinin üreticilerin, çalışanın, toplumun refah seviyesini, alım gücünü yükseltecek ve ekonomik anlamda rahatlatacak karar ve uygulamaları hayata geçirmek olduğunu, ancak UBP-DP hükümetinin bunun tam tersini yaptığını belirten Özyiğit, "Bu hükümet, toplumun, esnafın, üreticinin yararına hiç mi karar almayacak? diye sordu.

Ekonomik göstergelerin toplumun çoğunluğunun fakirleştiğini, ekonomik anlamda geriye gittiğini gösterdiği bir dönemde buna karşı önlem alması gereken hükümetin zam yaparak toplumun sırtına daha fazla yüklendiğini belirten Özyiğit, özellikle özel sektör çalışanları ile asgari ücretle hayatını idame ettirmeye çalışanların bu zamlardan ciddi anlamda etkileneceğini kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • TDP Genel Sekreteri İdris'e mesaj var26 Eylül 2017 Salı 08:44
  • Denktaş Ankara yolcusu25 Eylül 2017 Pazartesi 17:19
  • İşte Bakanlar Kurulu kararları25 Eylül 2017 Pazartesi 13:37
  • 71 trafik kazası, 21 yaralı25 Eylül 2017 Pazartesi 12:35
  • YDP: Güney'den yapılan alış verişe de gümrük konmalı! Rum azınlığa konan gümrük gecikmiş bir karardır!25 Eylül 2017 Pazartesi 12:29
  • CTP istisnai yurttaşlıklar için dava dosyaladı25 Eylül 2017 Pazartesi 12:26
  • Kıbrıs'ı yazdı; çok tepki çekti25 Eylül 2017 Pazartesi 11:55
  • Yemlik arpa fiyatı 77 kuruş oldu25 Eylül 2017 Pazartesi 11:54
  • UBP'de kılıçlar çekildi! Erken seçim konuşulmaya başlandı...25 Eylül 2017 Pazartesi 10:34
  • Bakanlar Kurulu toplandı25 Eylül 2017 Pazartesi 09:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti