TDP: Arpaya yapılan zam geri alınsın

Özyiğit: "Arpa fiyatlarına yapılan zam zincirleme zamlara neden olacak"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, arpa fiyatlarına yapılan 5 kuruşluk (%8) zammın zincirleme zamlara neden olacağı uyarısında bulunarak, zammın geri alınması çağrısında bulundu.

Özyiğit, arpa fiyatlarına yapılan zammın yem fiyatlarına da yansıyacağını, bunun da üretici kesimleri zora sokacağını, yeme yapılan zammın da et, süt ve süt ürünleri başta olmak üzere temel tüketim maddelerine de zam olarak yansıyacağını, bu durumdan da toplumun olumsuz etkileneceğini belirtti.

Hükümetlerin görevinin üreticilerin, çalışanın, toplumun refah seviyesini, alım gücünü yükseltecek ve ekonomik anlamda rahatlatacak karar ve uygulamaları hayata geçirmek olduğunu, ancak UBP-DP hükümetinin bunun tam tersini yaptığını belirten Özyiğit, "Bu hükümet, toplumun, esnafın, üreticinin yararına hiç mi karar almayacak? diye sordu.

Ekonomik göstergelerin toplumun çoğunluğunun fakirleştiğini, ekonomik anlamda geriye gittiğini gösterdiği bir dönemde buna karşı önlem alması gereken hükümetin zam yaparak toplumun sırtına daha fazla yüklendiğini belirten Özyiğit, özellikle özel sektör çalışanları ile asgari ücretle hayatını idame ettirmeye çalışanların bu zamlardan ciddi anlamda etkileneceğini kaydetti.