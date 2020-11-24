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TDP:CTP bizsiz 26 ya ulaşırsa bizim o hükümette olmamıza gerek yoktur

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TDP:CTP bizsiz 26 ya ulaşırsa bizim o hükümette olmamıza gerek yoktur
TDP:CTP bizsiz 26 ya ulaşırsa bizim o hükümette olmamıza gerek yoktur

Cumhurbaşkanı’ndan hükümet kurma görevini alan ve CTP Parti Meclisi tarafından yetkilendirilen Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ilk ziyaretini 12.00’de Ulusal Birlik Partisi’ne (UBP) ikinci görüşmesini ise saat 14:00’da Halkın Partisi(HP) ile gerçekleştirdi.

CTP heyeti son görüşmeyi 16:00 sıralarında Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ile yaptı.

Görüşme sonrası açıklama yapan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, UBP'nin de içinde yer alacağı bir hükümette yer almayacağını açıkladı.

Özyiğit

“Enine boyuna değerlendireceğiz. TDP de oluşacak yapının içinde oluşacak mı diye konuşacağız. TDP ülkenin içinde bulunduğu hassasiyetlerde elini taşın altına koymaktan çekinmez. Üzerimize bir görev düşerse bundan kaçmayacağız. Belli reformların hayata geçmesi konusunda CTP’nin de hassasiyeti var. Bunları hayata geçireceksek elimizi taşın altına koyarız. Bizim dışımızda bir çoğunluk olacaksa, 26 sayısına ulaşılırsa, böyle bir yapıya ortak olmayı düşünmeyiz. Tabii ki son karar PM’de olacaktır. TDP hükümeti kuracak olan partilerden olmak ister” dedi

Tufan Erhürman ise gün için görüştükleri iki parti ile konuştukları konuları aktardıklarını belirterek "Erken seçim konusunda hem fikiriz. Hükümet oluşumu ilkelerimizi aktardık görüş ayrılığımız yok" dedi.

Teknotratların içinde olduğu geniş tabanlı hükümet talebini ilettiklerini anlatan Erhürman, "Yarın DP ve YDP ile görüşeceğiz ona göre değerlendirmemizi yapacağız" diye konuştu.

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