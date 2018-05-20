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Tehlike benzin istasyonlarında geliyorum diyor 

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KKTC’de hız tutkunu gençler, sürat yaptıkları yolların yanısıra bu kez, benzin istasyonlarında drift yapmaya başladılar.
Tehlike benzin istasyonlarında geliyorum diyor 

Taner ULUTAŞ

Arabalarını oldukları yerde kaydıran ve sürtünen lastikler sonrasında sağa sola yalpalar atarak dönen aracın yarattığı heyecandan zevk alan gençler, yarattıkları tehlikenin bilici içerisinde olmalarına karşın, drift yapmaktan geri durmuyorlar.

Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı’nın Haspolat sosyal Konutlarına yaptığı ziyaret esnasında şikâyetlerini dile getiren sosyal konut sakinleri, yaptıkları açıklamada, “FİNA Benzin istasyonu içerisindeki geniş alana arabaları ile gelen gençler, gece saat 12.30 - 01.00 sıralarında arabaları ile drift yapıyor. Araba lastikleri yangın yeri gibi duman çıkartırken, kayan arabalar, müthiş bir ses çıkartıyor. Gece ne oluyor diye yataklarımızdan fırlıyoruz. Polis haber veriyoruz. Ancak o saatte polis gelene kadar bunlar kayboluyor. Bu araba kaydırma işi benzin istasyonu içerisinde yapılınca çok daha tehlikeli oluyor. Bu duruma polis el atmalı” dedi.

Konu ile ilgili olarak görüşüne başvurulan Lefkoşa Trafik Şubesi sorumlusu Baş Müfettişi Şevket Derindağ yaptığı açıklamada, “Maalesef gençler son zamanlarda çeşitli yerlerde drift dediğimiz olayı yapıyor. Gelen ihbarları değerlendirip hemen drift yapılan yere ekip sevk ediyoruz. Yakaladıklarımıza ceza yazıyoruz. Ama yakalayamadıklarımız kaçıp gidiyor” dedi.

Şevket Derindağ, “Yapılan bu olayın özellikle sık sık benzin istasyonları içerisinde yapılması, büyük bir tehlikedir. Maazallah en ufak bir ihmal büyük felaket yaşanmasına neden olur. Benim gençlere tavsiyem, sürat felaket getirir. Drift gibi yapılan şeyler de tehlikelidir. Bu tip olaylar yapılacaksa, Cemsa ve benzeri alanlar var. Gençler bu heyecanlarını kontrollü yüksek olan bu yerlerde yapabilirler. Hem kendilerinin hayatlarını hemde başkalarının hayatlarını riske atmamış olurlar” ifadesinde bulundu.

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