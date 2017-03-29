TEL-SEN Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na siyah çelenk bıraktı

Telekomünikasyon Dairesi’nde yetkili sendika olan Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) daire konusundaki gelişmeleri ve açıklamaları protesto etmek için bu sabah Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na siyah çelenk bıraktı.

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) yetkileri de bakanlık önüne gelerek Tel-Sen’e destek verdi.

Bakanlık önünde “Tekelleşmeye Hayır” pankartı da açan sendika yarın 08.30 ile 12.30 saatleri arasında kararlılık grevi yapılacağını da duyurdu.

BIÇAKLI: “SİYASİLER BİLEREK VE İSTEYEREK KURUM VE KURULUŞLARI EKONOMİK SIKINTIYA DÜŞÜRÜYOR”

Bakanlık önünde ilk sözü Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçak aldı.

Siyasilerin ülkedeki kurumlara yatırım yapmadığını söyleyen Bıçaklı, “ Bu ülkeyi yönettiğini iddia eden siyasiler bilerek ve isteyerek kurum ve kuruluşları ekonomik sıkıntıya düşürüyor sonra da ‘kurumlar halka hizmet veremiyor, özelleştirme şart’ diye gerekçe üretiyor” şeklinde konuştu.

“Telefon Dairesi gibi bir daireyi yönetemeyen siyasi otorite ülkeyi nasıl yönetecek?” diye soran Arslan Bıçaklı, “Telefon Dairesi’nin bu hali ile bile 50 milyon TL geliri var. Bu para nere gidiyor? Maliye’nin ‘cuggasuna’, müşavirlere, her gün atanan müdür ve müsteşarlara, yoksa münhalsız istihdamlara?” ifadesine yer verdi.

“MALİYE’NİN VE MECLİSİN DE SIKINTILARI VAR. BUNLAR DA ÖZELEŞTİRİLİR Mİ DİYE ENDİŞE EDİYORUM”

Telefon Dairesi’ne niye yatırım yapılmadığını da soran Bıçaklı şunları söyledi:

“Devlet olmak lafla değildir. Devlet kurumları ve halkıyla bütün olursa devlet olur. Su yok, hava alanı, hava yolları gitti. Elektriğin, telefonun, otellerin, hastanelerin, okulların üzerinde oyun oynanıyor. Ne yapalım? ‘Yaşama kabiliyetlerini yitirdiler’ deyip satalım mı? Maliye’nin ve Meclisin de sıkıntıları var. Bunlar da özelleştirilir mi diye endişe ediyorum.”

Sabit telefon sayısının günden güne düştüğünü de kaydeden Bıçaklı, “Konut sayısı yüzde 500 artmasına rağmen sabit telefon ve internet aşağıya düşer” dedi.

Bu kurumların toplumun malı olduğunu ve bunları satma konusunda hiçbir siyasi partide yetki olmadığını dile getiren Bıçaklı, “Siyasiler elciklerini bu kurumlardan çekerse, özerk yapı oluşturulursa, yatırım yapılırsa, ülkenin tüm telefon gelirleri iki GSM şirketine yem yapılmazsa bu kurum, kurumlar kurtulur” dedi.

“BU ŞEKİLDE DEVAM EDERLERSE ÇALIŞMA BARIŞI DAHA DA BOZULACAK”

Bıçaklı, kimsenin halka rağmen bir şey yapamayacağını, yaparsa bunun siyasi bedelinin ödeyeceğini belirterek, “Bu şekilde devam ederlerse çalışma barışı daha da bozulacak ama bunun sorumlusu biz olmayacağız” dedi.

SOYSAN

Tel-Sen Genel Başkanı Tamay Soysan da burada bir açıklama yaptı.

Soysan, kamu kurumlarının toplumun malı olduğunu vurgulayarak, “Sadece Tel-Sen ve federasyon değil, tüm yurttaşlar bu ülkenin değerlerine sahip çıkmalı” dedi.

Siyasileri bir gün başka diğer gün başka açıklamalar yapmakla, tutarsız olmakla suçlayan Soysan, “Bir hafta önce söyledikleri bugün söyledikleriyle çelişiyor. Ne söyledikleri de anlaşılır değil” ifadesine yer verdi.

Soysan, siyasilere de seslenerek, “Sermayenin temsilciliğini yapacağınıza gelin bu toplumun varlıklarını korumanın yollarını birlikte bulalım” dedi.

“TELEKOMÜNİKASYON DAİRESİ, ÇALIŞANLARI, 89 BİN ABONE, 20 BİNDEN FAZLA İNTERNET ABONESİ BU YAPILANDIRMANIN NERESİNDE?”

Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan daha sonra basın açıklamasını okudu.

Açıklamada, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst’ün Bakanlar Kurulu’na sunduğu önerge doğrulturundaki açıklamalar ile son zamanlardaki açıklamaları arasında fark olduğu savunuldu.

Bir günkü açıklamalarda Telekomünikasyon Dairesi’nin büyüyeceğinden, üçüncü mobil operatörü olacağından bahsedildiği, bir başka gün ise dairenin Özelleştirme Yasası çerçevesinde yeniden yapılandırılacağının söylendiği kaydedildi.

Yeni yapılandırma ile sosyal devlet hizmetlerinin sermayeye devredilmek istendiği savunulan bildiride, “Telekomünikasyon Dairesi, çalışanları, 89 bin abone, 20 binden fazla internet abonesi bu yapılandırmanın neresinde? Telekomünikasyon Dairesi’nin fiber alt yapısı ne olacak? 5 Merkez Santral olmak üzere 65 kırsal santral ne olacak? Telekomünikasyon Dairesi’nin GSM yapma frekansı ne olacak? Su Temin Projesi çerçevesinde Bakanlar Kurulu kararıyla Telekomünikasyon Dairesi’nin kullanımına verilen 476 kilometrelik fiber hat ne olacak?” sorularına yer verildi.

“HUKUKSAL VE SENDİKAL MÜCADELEYE DEVAM EDİLECEK”

Bildiride, “Bu güne kadar sermaye önünde bir emniyet sübabı gibi duran Telekomünikasyon Dairesi’nin özelleştirilmesi ile tam bir tekelleşme yaşanacak” da denildi.

Tel-Sen’in alınan kararın daha ileriye taşınmaması için hukuksal ve sendikal mücadeleye devam edeceği de kaydedildi.

Basın bildirisinin okunmasının ardından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı girişine siyah çelenk bırakıldı.