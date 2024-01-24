Tesla, 2025 ortasında 25 bin dolardan satılacak elektrikli otomobil için düğmeye bastı

Tesla ilk etapta, yeni model için haftalık 10 bin araçlık üretim kapasitesi öngörüyor.

Tesla’nın,"Redwood" adlı yeni elektrikli aracının üretimine 2025 ortalarında başlamak istediği bildirildi.

Reuters'ın konuyla ilgili dört farklı kaynaktan teyit ettirdiği haberine göre, Tesla geçen yıl tedarikçilere "Redwood" modeli için "fiyat teklifi talepleri" veya “teklif davetleri” gönderdi.

Buna göre şirket ilk etapta, yeni model için haftalık 10 bin araçlık üretim kapasitesi öngörüyor.

Tesla CEO'su Elon Musk, yeni nesil, daha ucuz elektrikli otomobil platformlarında üretilmesi beklenen uygun fiyatlı elektrikli araçlar ve sürücüsüz “robot taksileri” pazara sürmek için uzun zamandır planlar yapıyor.

Hedef Çin ile daha iyi rakebet

Pazara yeni çıkması öngörülen 25 bin dolarlık bir otomobil de dahil olmak üzere yeni üretilecek modeller Tesla’nın, daha ucuz benzinli araçlarla ve Çinli BYD 002594.SZ tarafından üretilenler gibi giderek artan sayıda ucuz elektrikli araçlarla rekabet etmesine olanak tanıyacak.

Musk ilk olarak 2020'de 25 bin dolarlık bir otomobil üretme sözü vermişti; bu plan daha sonra rafa kaldırıldı ve ardından yeniden canlandırıldı.

Tesla'nın en ucuz teklifi olan Model 3 sedan, şu anda ABD’de 38 bin 990 dolardan başlayan bir fiyatla satılıyor.

Çinli BYD’nin satışları geçen yılın son çeyreğinde Tesla satışlarını geride bırakma başarısı göstermişti.

Musk geçen yıl yüksek faiz oranlarının otomobil gibi pahalı ürünlere yönelik tüketici talebi üzerindeki etkisinden endişe duyduğunu dile getirmişti.

2024 teslimatlarında yüzde 21'lik bir artış öngörüyor

Tesla, bugün açıklayacağı geçen yılın son çeyreğiyle ilgili rapor öncesinde yaptığı açıklamada 2024 teslimatlarında yüzde 21'lik bir artış öngördüğünü aktardı.

Bu oran Musk'un yaklaşık üç yıl önce belirlediği yüzde 50'lik uzun vadeli yıllık hedefin oldukça altında.

Musk geçen yıl mayıs ayında yaptığı bir açıklamada yılda 5 milyon satışa ulaşma kapasitesine sahip iki yeni ürün üzerinde çalıştığı mesajını vermişti.

Musk, yine daha önce tam otonom sürüş kabiliyetine ulaşmada başarısız olmasına rağmen, 2024 yılında fütüristik bir tasarıma sahip özel bir sürücüsüz taksi planladığını duyurmuştu.