Tesla'nın Almanya fabrikasında üretim duruyor

Kızıldeniz'deki Husi saldırılarından büyük oranda etkilenen ticaret, Tesla'nın Almanya'daki fabrikasında da üretimin aksamasına neden oldu.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Berlin'in hemen dışında yer alan "giga fabrikasında" üretimin 29 Ocak'tan itibaren, birkaç ufak alt alan hariç olmak üzere, iki hafta duracağını açıkladı. Tesla gerekçe olarak Kızıldeniz'deki Husi saldırıları nedeniyle tedarik zincirinde yaşanan sıkıntıları gösterdi.

Tesla duyuruyu ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik saldırılarından birkaç saat önce yaptı. Üretime 12 Şubat'tan itibaren "tam kapasite" devam edileceği belirtildi.

Almanya'daki Tesla fabrikasında 11 bin 500 kişi çalışıyor ve yılda yaklaşık 250 bin otomobil üretiliyor.