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The Guardian: 'Kıbrıslı Rumlar ilk kez Avrupa Parlamentosu'na bir Kıbrıslı Türk seçme yolunda'

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The Guardian, Güney Kıbrıs'tan Avrupa Parlamentosu'na (AP) aday olan ve seçim kampanyasını birleşme üzerine kuran Kızılyürek'in AP'ye seçilecek ilk Kıbrıslı Türk olma yolunda ilerlediğine dikkat çekti.
The Guardian: 'Kıbrıslı Rumlar ilk kez Avrupa Parlamentosu'na bir Kıbrıslı Türk seçme yolunda'

Uluslararası toplum tarafından 'Kıbrıs Cumhuriyeti' olarak tanınan ve Avrupa Birliği (AB) üyesi olan Güney Kıbrıs'ta Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) gelecek ayki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için barış ve birleşme yanlısı akademisyen Niyazi Kızılyürek'i aday gösterdi. AKEL'in 6 adayından biri olan Kıbrıslı Türk Niyazi Kızılyürek'in seçimi kazanarak adada bir ilke imza atma ihtimali, Batı basınının dikkatini çekti.

 

 

İngiliz gazetesi The Guardian, Kuzey Kıbrıs tecrit altındayken federal Kıbrıs'ı teşvik etmek adına Güney Kıbrıs'ın AP adaylarından biri olan profesör Kızılyürek'in seçimi kazanmasının beklendiğine dikkat çekti.

 

The Guardian, seçim kampanyasını iki bölgeli, iki toplumlu birleşme üzerine kuran Kızılyürek'in AP'ye seçilecek ilk Kıbrıslı Türk olması öngörüsü üzerinden, 'bunun bölünmüş ada için bir dönüm noktası' olacağı yorumunu yaptı.

 

 

Lefkoşa'dan Helena Smith'in geçtiği haberde, hem fiziksel hem de psikolojik olarak bölünmüş adada anketlerin Kızılyürek'e geniş çaplı destek gösterdiğine dikkat çekti. Gazeteye konuşan Lefkoşa Üniversitesi siyasi bilimler profesörü  Hubert Faustmann şu değerlendirmeyi yaptı:

 

"Kıbrıs'ın modern tarihinde bir dönüm noktası olacak. 1963'te anayasal düzenin yıkılmasından beri Kıbrıslı Rumların yönettiği cumhuriyette hiçbir Kıbrıslı Türk seçimle göreve gelmedi. İlk kez Kıbrıslı Türk toplumunun uluslararası bir forumda sesini duyurabileceğini hissetmesi, son derece sembolik önemde."

Bölünme hattının her iki tarafına geçip güneyde Baf'tan kuzeyde Karpaz'a dek her iki toplum nezdinde kampanya çalışması yürüten tek AP adayı olduğuna dikkat çekilen 59 yaşındaki Kızılyürek de "AB bir barış projesidir" vurgusu yaptı.

 

Güneyde yaşayan ve Kıbrıs Üniversitesi'nde ders veren Türk profesör "Amacım uzlaştırıp yakınlaştırmak. Bunu etnik temel üzerinden değil, fikirlerim üzerinden yapıyorum. Evet, Kıbrıslı Türk'üm, evet Kıbrıslıyım, ama he şeyin üzerine bir federalistim" dedi.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu, Kızılyürek'in iki taraf arasında bir buluşma noktası oluşturması yüzünden AP seçimlerinden heyecan duyduğunu söyleyip "İlk kez her iki taraftaki barış destekçileri birlikte çalışıp kampanya yürütüyor" dedi.

 

 

 

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