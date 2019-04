The Guardian: 'Kıbrıslı Rumlar ilk kez Avrupa Parlamentosu'na bir Kıbrıslı Türk seçme yolunda'

Uluslararası toplum tarafından 'Kıbrıs Cumhuriyeti' olarak tanınan ve Avrupa Birliği (AB) üyesi olan Güney Kıbrıs'ta Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) gelecek ayki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için barış ve birleşme yanlısı akademisyen Niyazi Kızılyürek'i aday gösterdi. AKEL'in 6 adayından biri olan Kıbrıslı Türk Niyazi Kızılyürek'in seçimi kazanarak adada bir ilke imza atma ihtimali, Batı basınının dikkatini çekti.

