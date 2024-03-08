TikTok, ABD'de tamamen yasaklanma ile karşı karşıya

ABD Temsilciler Meclisi, oybirliğiyle TikTok'a 165 günlük bir süre verdi. Çin merkezli ByteDance şirketinin ABD'deki haklarını satmaması durumunda, TikTok'un Apple ve Google Play gibi uygulama mağazalarından kaldırılacağı belirtildi

ABD Kongresi, Çin merkezli TikTok uygulamasına yönelik baskıyı artırıp artırmama konusunda hızlı bir oylama gerçekleştirdikten sonra, TikTok ABD'de tamamen yasaklanma tehlikesiyle karşı karşıya.

TikTok, 7 yıldan fazla bir süre önce piyasaya sürülmesinden bu yana, ABD'de 170 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı ve geliştirici şirket ByteDance'in Çin dışındaki en büyük kitlesini oluşturdu.

ZARARLI PROPAGANDA YAYDIĞI DÜŞÜNÜLDÜĞÜ İÇİN ENDİŞE YARATTI

Video paylaşım uygulamasının popülaritesi politikacılar, gizlilik savunucuları ve güvenlik kurumları arasında endişelere yol açtı.

FBI, geçen yıl ByteDance'ın Çin hükümetiyle olan bağları nedeniyle TikTok'un zararlı propaganda yaymak için kullanılabileceği konusunda uyardı.

ABD KISMİ YASAK UYGULAMIŞTI

ABD, halihazırda TikTok üzerinde kısmi bir yasak uyguladı. Bu yasakla birlikte çeşitli federal ve eyalet düzenlemeleri, devlet memurlarının ve askeri personelin uygulamayı resmi cihazlarda kullanmasını engelliyor.

Benzer kısıtlamalara sahip düzinelerce ülkeden biriyken, bazı ülkeler ülke genelinde tamamen bir yasak çıkardı.

ABD KONGRESİ'NDE OYLAMA

The Independent'ın haberine göre, ABD Temsilciler Meclisi, bir komite oybirliğiyle yasayı onadıktan sonra Çinli ByteDance'e video uygulaması TikTok'tan ayrılması için altı ay süre verecek veya ABD'de yasaklanma ile karşı karşıya kalacak bir yasa tasarısı üzerinde önümüzdeki hafta oylama yapacak.

TİKTOK'TAN İLK AÇIKLAMA

ABD kullanıcı verilerini Çin hükümetiyle paylaşmadığını ve paylaşmayacağını söyleyen TikTok, yasa tasarısının bir yasağa denk geldiğini savunuyor ve Çin'in herhangi bir satışı onaylayıp onaylamayacağı veya uygulamanın altı ay içinde devredebileceği ise belli değil.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ HAKLARINDAN MAHRUM ETMEYE ÇALIŞIYOR"

Şirket, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, "Bu yasanın önceden belirlenmiş bir sonucu var: TikTok'un Amerika Birleşik Devletleri'nde tamamen yasaklanması. Hükümet, 170 milyon Amerikalıyı anayasal ifade özgürlüğü haklarından mahrum etmeye çalışıyor." diye konuştu.

YASALAŞMA SÜRECİ

Yasa tasarısı, ByteDance'a TikTok'u satması için 165 gün verecek. Satış gerçekleşmezse, Apple, Google ve diğerleri tarafından işletilen uygulama mağazaları yasal olarak TikTok sunamayacak veya ByteDance tarafından kontrol edilen uygulamalara web barındırma hizmetleri sağlayamayacak.

TIKTOK'TAN KARŞI HAMLE

ABD'deki TikTok kullanıcıları, Perşembe günü uygulamadan bir açılır mesaj aldılar ve onlardan temsilcileriyle iletişime geçmelerini ve yasaklanmaya karşı oy kullanmalarını istedi.

Mesajda "Bu, milyonlarca işletmeye zarar verecek, ülke çapında sayısız içerik oluşturucunun geçimini yok edecek ve sanatçıları bir izleyiciden mahrum bırakacak. TikTok'un sizin için ne anlama geldiğini Kongre'ye bildirin ve Hayır oyu vermelerini söyleyin." ifadeleri yer aldı.

Bazı temsilcilere göre, kampanya sonucunda kullanıcılar, yasa tasarısını desteklememeleri için yasa koyucuları uyarmak amacıyla Kongre Binası'na telefon akını yaptı.