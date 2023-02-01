Trafikte Denetim!

31.01-01.02.2023 tarihleri, 20:00-02:00 saatleri arasında, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk sahaları içerisinde, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir.

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleri, restoranlar, kafeler, barlar, marketler ve alkollü içki satışı yapılan yerler kontrol edilmiş ancak, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 12 kişi tespit edilerek aleyhinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 850 araç kontrol edilmiş, 5’i belirlenen hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma ve 2’si sürüş ehliyetsiz araç kullanma olmak üzere, çeşitli trafik suçlarından toplam 133 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmış olup, 3 araç ise trafikten men edilmiştir.

Girne’de; gerçekleştirilen denetimler kapsamında, kahvehane, kıraathane ve barlar kontrol edilmiş ancak, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 50 kişi tespit edilerek aleyhinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 452 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 35’i belirlenen hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanma olmak üzere, çeşitli trafik suçlarından toplam 218 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmış olup, 15 araç ise trafikten men edilmiştir.

Ayrıca denetimlerde kontrol maksatlı durdurulan bir araçta yapılan aramada, bir adet tecavüzi alet bulunarak emare olarak alınmış ve araç sürücüsü hakkında yasal işleme gidilmiştir.

Güzelyurt’ta; gerçekleştirilen denetimler kapsamında, bet ofisleri, alkollü içki satışı yapılan yerler ve kahvehaneler kontrol edilmiş ancak, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1297 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 22’si belirlenen hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere, çeşitli trafik suçlarından toplam 309 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmış olup, 1 araç sürücüsü tutuklanmış ve 7 araç ise trafikten men edilmiştir.