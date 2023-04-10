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Trump’ın eski danışmanından Elon Musk’ın maaşıyla ilgili iddia

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Trump’ın eski danışmanı Bannon, Elon Musk’ın maaşını Çin Komünist Partisi'nin ödediğini iddia etti.
Trump’ın eski danışmanından Elon Musk’ın maaşıyla ilgili iddia

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon, “Twitter'ın sahibi Elon Musk'ın maaşını Pekin'in ve Çin Komünist Partisinin (ÇKP) ödediğini” iddia etti.

Business Insider'ın haberine göre, dolandırıcılıkla suçlanan Çinli milyarder Guo Wengui'nin ortağı da olan Bannon, aşırı sağcı sosyal medya platformu Gettr üzerinden yaptığı paylaşımda, Bloomberg'de Elon Musk'ın Çin'i ziyaret etme planıyla ilgili yazıyı referans alarak, “Twitter'ın sahibinin, Çin İçişleri Bakanlığına giderek maaşını ödeyen ÇKP'ye secde ettiğini” ileri sürdü.

Bannon, Gettr üzerinden yaptığı bir başka paylaşımda da Musk hakkında “Elon Musk, nefes aldığı sürece yalan söylüyor. Twitter denen suç yuvasını 2 kat fazla para ödeyerek satın aldı. Şimdi ise Pekin'deki maaşını ödeyen patronları herkese saldırmasını istiyor” ifadesini kullandı.

Martta bir podcast programına katılan Bannon, Musk'ın “ÇKP tarafından desteklenen bir düzenbaz” olduğunu belirtmiş, bu kısım ise bir sosyal medya hesabından paylaşılmıştı.

Musk ise yanıt olarak paylaşımında, “Bannon'ı akıllı ve şeytani sanırdım fakat şimdi fark ediyorum ki ilk kısım hakkında yanılmışım.” ifadelerini kullanmıştı.

ŞANGAY’DA FABRİKA KURMA PLANI FİTİLİ ATEŞLEDİ

Musk, dün yaptığı açıklamada, Çin'in Şanghay kentindeki mevcut otomobil fabrikasının yanında Tesla için yeni bir batarya fabrikası kurmaya düşündüğünü söylemişti.

Çin hükümetine olan hayranlığını dile getirmesiyle bilinen Musk, ÇKP'nin 100. yılında Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Çin'in ulaştığı ekonomik refah ve özellikle altyapıdaki gelişimi, gerçekten inanılmaz bir başarı. İnsanları, Çin'i ziyaret etmeye ve bunu gözleriyle görmeye çağırıyorum.” ifadesini kullanmıştı.

Twitter benzeri Çinli sosyal medya platformu Weibo'da ise Çinliler, Musk için “Onun felsefesi, Çin hükümetiyle aynı çizgide. Kendisine ÇKP üyeliği bile verilebilir.” paylaşımında bulunmuştu.

BANNON: SKANDALLARIN İSMİ

Musk'ı Çin ile yakın olmakla suçlayan Bannon ise Çinli ortağı iş insanı Guo Wengui'ye ait bir yatta tutuklanmış, kara para aklamak ve Trump dönemindeki bir proje için toplanan bağış paralarını çalmakla suçlanmıştı.

The New Yorker'daki habere göre, Bannon, ÇKP ile ciddi bağları olan Guo'yu bir dönem “Pekin'in Donald Trump'ı ve yeni Çin'in George Washington'ı” olarak tanımlamıştı. 

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