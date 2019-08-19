Tunç Soyer: Uyanık ve dayanışma içinde olmak zorundayız ve bunun gereğini yapacağız

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınmasına tepki gösterdi. "Bu memlekette bu kadar keyfi bir uygulamayı hiçbirimizin hak etmediğini düşünüyorum" diyen Soyer, "Bu her gün demokrasiden uzaklaşmamızın göstergesi. Diliyorum ki devamı gelmez, diliyorum ki en kısa sürede şeffaf bir şekilde gerekçeler ortaya konur" dedi.

"Büyükşehir belediye başkanları olarak bir dayanışma içerisinde olma gereğini hissediyor musunuz?” sorusuna yanıt veren Soyer, "Her koyun kendi bacağından asılmıyor bu memlekette. Birimizin başına gelen ondan sonra hepimizin başına geliyor. Onun için uyanık ve dayanışma içinde olmak zorundayız. Bunun da gereğini yapacağız" sözlerini kaydetti.

Artıgerçek'e konuşan Soyer şunları kaydetti:

"Son derece yanlış buluyorum. Bu memlekette bu kadar keyfi bir uygulamayı hiçbirimizin hak etmediğini düşünüyorum. Hukuken dayanaklar bulunmuş olabilir ama bunlar hukuken meşguliyet taşımıyor. Çünkü bir mevzuat var, bir başkanın görevden alınmasıyla ilgili uyulması gereken kurallar var. Hukuki, siyasi her şey belediye mevzuatında yazılı ama bunlar yok sayılarak, büyük bir keyfiyetle ve hiçbirimizin sebebini bilmediği bir şekilde görevden alınıyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu her gün demokrasiden uzaklaşmamızın göstergesi. Diliyorum ki devamı gelmez, diliyorum ki en kısa sürede şeffaf bir şekilde gerekçeler ortaya konur. Kamu vicdanını rahatlatacak şeyler söylenir. Aksi takdirde bunlar kabul edilemez. Bunlar hepimizi üzen ve sıkıntıya sokacak gelişmeler."