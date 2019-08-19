  • BIST 96.509
  • Altın 268,601
  • Dolar 5,5803
  • Euro 6,1947
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Tunç Soyer: Uyanık ve dayanışma içinde olmak zorundayız ve bunun gereğini yapacağız

»
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Diyarbakır, Van ve Mardin belediye başkanlarının görevden alınmasına tepki gösterdi
Tunç Soyer: Uyanık ve dayanışma içinde olmak zorundayız ve bunun gereğini yapacağız

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınmasına tepki gösterdi. "Bu memlekette bu kadar keyfi bir uygulamayı hiçbirimizin hak etmediğini düşünüyorum" diyen Soyer, "Bu her gün demokrasiden uzaklaşmamızın göstergesi. Diliyorum ki devamı gelmez, diliyorum ki en kısa sürede şeffaf bir şekilde gerekçeler ortaya konur" dedi.

"Büyükşehir belediye başkanları olarak bir dayanışma içerisinde olma gereğini hissediyor musunuz?” sorusuna yanıt veren Soyer, "Her koyun kendi bacağından asılmıyor bu memlekette. Birimizin başına gelen ondan sonra hepimizin başına geliyor. Onun için uyanık ve dayanışma içinde olmak zorundayız. Bunun da gereğini yapacağız" sözlerini kaydetti.

Artıgerçek'e konuşan Soyer şunları kaydetti:

"Son derece yanlış buluyorum. Bu memlekette bu kadar keyfi bir uygulamayı hiçbirimizin hak etmediğini düşünüyorum. Hukuken dayanaklar bulunmuş olabilir ama bunlar hukuken meşguliyet taşımıyor. Çünkü bir mevzuat var, bir başkanın görevden alınmasıyla ilgili uyulması gereken kurallar var. Hukuki, siyasi her şey belediye mevzuatında yazılı ama bunlar yok sayılarak, büyük bir keyfiyetle ve hiçbirimizin sebebini bilmediği bir şekilde görevden alınıyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu her gün demokrasiden uzaklaşmamızın göstergesi. Diliyorum ki devamı gelmez, diliyorum ki en kısa sürede şeffaf bir şekilde gerekçeler ortaya konur. Kamu vicdanını rahatlatacak şeyler söylenir. Aksi takdirde bunlar kabul edilemez. Bunlar hepimizi üzen ve sıkıntıya sokacak gelişmeler."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'de halkın seçtiği belediyelere kayyum atanmasına tepkiler çığ gibi: Darbecilik19 Ağustos 2019 Pazartesi 09:36
  • Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevden alındı19 Ağustos 2019 Pazartesi 07:18
  • İstanbul'da su baskınları - İmamoğlu: Meteoroloji'den ikaz çok gecikmiş18 Ağustos 2019 Pazar 15:23
  • Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Demirtaş buluştu17 Ağustos 2019 Cumartesi 16:40
  • Türkiye'yi yasa boğan 17 Ağustos 1999 depreminin ağır bilançosu17 Ağustos 2019 Cumartesi 15:10
  • Bıyıklarına 20 yıldır gözü gibi bakıyorlar17 Ağustos 2019 Cumartesi 14:21
  • İstanbul'da sağanak etkili oluyor17 Ağustos 2019 Cumartesi 14:16
  • Hacıbektaş'a ziyaretçi akını17 Ağustos 2019 Cumartesi 14:10
  • İstanbul sağanağa teslim: Kapalıçarşı, Aksaray'daki tramvay yolu ve araçlar sular altında kaldı17 Ağustos 2019 Cumartesi 14:02
  • Akar: Müşterek Harekat Merkezi önümüzdeki hafta çalışmalara başlayacak17 Ağustos 2019 Cumartesi 13:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti