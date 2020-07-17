  • BIST 118.704
  • Altın 399,224
  • Dolar 6,8532
  • Euro 7,8349
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAPCR test ücretlerinde indirim!

Turizmciler yarışta: 3 bin dolar virüs tazminatı, bir alana bir bedava…

» »
Turizmciler yarışta: 3 bin dolar virüs tazminatı, bir alana bir bedava…
Turizmciler yarışta: 3 bin dolar virüs tazminatı, bir alana bir bedava…

Geçen aralık ayında Çin’de görüldüğünden beri 593 bin 16 can alan Covid-19 nedeniyle zorunlu hale gelen kısıtlamalar sonrasında hayat normal akışına döndürülmeye çalışılsa da hiçbir şey eskisi gibi değil.

Virüsün bulaşma riskinin ortadan kalkmaması ve işsizlik başta olmak üzere salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri çoğu sektör gibi turizmi de vurdu. Dünyanın dört bir yanındaki turizmciler kendi ülkelerini cazip kılmak için yarışa girdi. Bir alana bir bedava kampanyası yapan da var, ülkenin çok güvenli olduğunu kanıtlamak için virüsü kapana 3 bin dolar (20 bin 579 lira) tazminat ödeyeceğini vaat eden de!

Darboğaza giren turizmciler, birbirinden ilginç turist çekme yöntemlerine başvurdu. İsvçiçre’deki Cenevre Turizm, konaklama ve diğer masraflarda yüzde 65’e varan indirimler içeren ‘Cenevre Paketi‘ hazırladı.

Meksika’da, konaklanacak iki geceye iki bedava geceyi hediye eden ‘Cancun’a gel’ başlığı altında kampanya hazırlanırken Tayland’daki özel mülkiyetteki bir adanın üzerine kurulu Cape Fahn Otel, havuz kenarındaki lüks villaları için ‘bir alana bir bedava’ fırsatı sunmaya başladı.

Bulgaristan, deniz kenarında yatak ve şemsiyeler için para alınmayacağını duyurdu.

Ülkeye turist çekmek için en sıradışı yöntemlerden birine ise Özbekistan başvurdu. ‘Özbekistan: Güvenli Seyahat Garanti Edilir’ başlıklı kampanyayla, ülkeye gidip corona virüsünü kapanlara 3 bin dolar tazminat ödeneceğine dair söz verildi. Salgınla mücadele konusunda Özbekistan kendisine o kadar güveniyor ki ülke yönetimi ‘kesenin ağzını açtı.’

Kıbrıs Cumhuriyeti ise kaldıkları süre zarfında testleri pozitif çıkanların konaklama, yiyecek-içecek ve hastane masraflarının karşılanacağını açıkladı.

‘Güven hissi önemli’

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin anketine göre katılımcıların yüzde 45’i salgının hafiflemesinden sonraki birkaç ay içinde seyahate çıkmayı ümit ettiklerini, yüzde 33’ü virüs kapma riskini azaltmak için seyahat yapmaktan kaçınacaklarını söyledi.

Merkezi Britanya’daki Oxford Economics’in turizm ekonomisi biriminin müdürü David Goodger, Özbekistan’ınki gibi insanlara ‘garanti veren, güvende hissettiren’ bir seçeneğin cazip gelebileceğini söyledi.

Goodger şu ifadeleri kullandı: “Bu ortamda insanların tatile çıkarken az vaka bulunan ülkeleri, ciddi önlem alındığını kanıtlayan ülkeleri seçmeleri doğal. Bu bağlamda Özbekistan’ın kampanyası da bir tür sigorta niteliğinde. Hem kendilerine çok güvendiklerini, güvenli bir ülke olduklarını anlatıyor kampanya hem de bir tazminat vaat ediyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Google'dan 100 bin kişiye burs: Yeni sertifika programları üniversite eşdeğeri sayılacak16 Temmuz 2020 Perşembe 19:45
  • Fiat ve Peugeot birleşti adı ‘Stellantis’ oldu16 Temmuz 2020 Perşembe 17:41
  • Araştırma: Haftada en az bir kez seks yapanların erken ölme riski çok daha az15 Temmuz 2020 Çarşamba 22:30
  • Dinlerarası koalisyon Hindu dininde yaratılışın tanrısı Brahma adıyla satılan biraya karşı15 Temmuz 2020 Çarşamba 21:30
  • Denizlerdeki kirliliğinin esas sorumlusu Otomobil lastikleri15 Temmuz 2020 Çarşamba 18:06
  • Araştırma: Dünya nüfusu 80 yıl sonra çarpıcı şekilde azalacak ve yaşlanacak15 Temmuz 2020 Çarşamba 17:50
  • Ay, sanılandan 85 milyon yıl daha gençmiş14 Temmuz 2020 Salı 21:00
  • Köpekli ailede büyüyen çocuklar daha kolay sosyalleşiyor14 Temmuz 2020 Salı 19:30
  • SOS Çocukköyü, Kurban Bayramı Nedeniyle Halktan Bağış Bekliyor14 Temmuz 2020 Salı 13:50
  • Crystal Palace’ın siyah futbolcusuyla ilgili ırkçı paylaşım yapan 12 yaşındaki çocuk tutuklandı13 Temmuz 2020 Pazartesi 23:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti