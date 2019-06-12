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Türk Noterler Birliği'nden "Erdoğan'ın diplomasına şerh" cezası

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Türkiye Noterler Birliği, noter kâtibi hakkında soruşturma açmayan İstanbul 15. Noteri Nejla Akgün’e uyarma cezası verdi
Türk Noterler Birliği'nden "Erdoğan'ın diplomasına şerh" cezası

Türkiye Noterler Birliği, dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’ın üniversite diplomasının fotokosipini, “Dairemizce onaylanması istenilen iş bu fotokopinin ilgilisi tarafından gösterilen ve iade edilen aslına uygun olduğu ve örnek verildiğini onaylarım!” şeklinde tasdik eden noter kâtibi hakkında soruşturma açmayan İstanbul 15. Noteri Nejla Akgün’e uyarma cezası verdi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre İstanbul 15. Noterliği, dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’ın 2014’te Cumhurbaşkanı olmadan önce adaylık sürecinde YSK’ye sunmak amacıyla üniversite diplomasının fotokopisini, “Dairemizce onaylanması istenilen iş bu fotokopinin ilgilisi tarafından gösterilen ve iade edilen aslına uygun olduğu ve örnek verildiğini onaylarım!” şerhiyle tasdik etti. 27 Haziran 2014 tarihli 1103 yevmiye numarası ile yapılan tasdik işlemini noter kâtibi Emine Seven gerçekleştirdi.

Ahmet Davran adlı yurttaş, İstanbul 15. Noterliği’ne başvurarak Emine Seven hakkında disiplin soruşturulması başlatılmasını istedi. Aradan geçen zamana karşın İstanbul 15. Noteri Nejla Akgün, soruşturma talebine yanıt vermedi. 

Disiplin soruşturması kapsamında savunma yapan Noter Akgün, “Noter kâtibi Emine Seven, artık başka yerde çalışıyor, soruşturmayı o noter açmalı. Bu yüzden ben soruşturma açmadım” dedi. Gökçe Fırat Çulhaoğlu’nun şikâyeti üzerine savcılığın Seven hakkında “sahte evrak düzenlemek” suçundan kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiğini anımsatan Noter Akgün, noter kâtibinin şikâyeti üzerine de Çulhaoğlu hakkında suç uydurma ve iftiradan dava açıldığını anımsattı.

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