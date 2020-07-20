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Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay KKTC’ye geldi

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Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay KKTC’ye geldi
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay KKTC’ye geldi

Türkiye Cumhurbaskanı Yardımcısı Fuat Oktay, 20 Temmuz  Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katılmak üzere bu akşam ülkeye geldi.

Oktay’ı alanda Başbakan Ersin Tatar, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve  Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk karşıladı. Cumhurbaşkanı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu ve GKK Komutanı Tuğgeneral Altan Er de karşılamada hazır bulundu.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katılmak üzere ülkeye gelecek Oktay’ın yarın sabah yapılacak iki törene katılması ve ardından adadan ayrılması bekleniyor.

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