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FLAŞ HABER“Yakında yaşlı ve kronik hastalara ilaç hizmeti de buradan verilecek”

“Türkiye kaynaklı zammın yansıtılması kaçınılmaz”

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“Türkiye kaynaklı zammın yansıtılması kaçınılmaz”
Sağlık Bakanlığı, eczacıların fahiş fiyatlardan ilaç sattığı iddialarının doğru olmadığını belirterek, ilaçların yüzde 96’sının Türkiye’den ithal olduğunu ve Türkiye kaynaklı zamların yansıtılmasının kaçınılmaz olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı ilaç fiyatlarındaki artışlarla ilgili basında çıkan iddialar üzerine açıklama yaptı.

Açıklamada,  KKTC’de satışa sunulan ilaçların kamu denetiminde olduğu ve satış fiyatlarının yasa ile belirlendiği, yüksek fiyattan ilaç satışının mümkün olmadığı vurgulandı.

Açıklamada,  Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na bağlı Fiyat Değerlendirme Komisyonu’nun 3 Ocak 2017 tarihinde yaptığı toplantıda  ilaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan döviz kurunun yükselmiş olması nedeniyle fiyat listelerinde artış yaptığının, aynı anda  Türkiye’de bazı ilaçların fiyatlarına da artış getirildiğinin altı çizildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi.
“Ülkemize ithal edilen ilaçların yaklaşık %96 sı Türkiye Cumhuriyeti’nden gerçekleştiğinden dolayı ülkemizde satılan ilaçlar da bu zamdan etkilenmiştir.  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde satışa sunulan ilaçlar kamu denetiminde olup satış fiyatları yasa ile düzenlenmekte ve yüksek fiyattan ilaç satışı mümkün olamamaktadır.

Hal böyle iken basında söz konusu Türkiye’den ithal edilen ‘Calpol Susp. 120mg’ lık ilacın fiyatı  Türkiye’de 2016 Aralık ayında yapılan ilaç fiyat artışı nedeniyle 25.12.2016 tarihinde  4.97 TL’den 9.92 TL’ye çıkmıştır.Eczanelerin kendilerinden kaynaklanmayan ilaç fiyatlarındaki artışı ithal edilen ilaca yansıtması kaçınılmazdır. Bu nedenle sağlık hizmetlerimizin olmazsa olmazı olan eczacıların fahiş fiyatla ilaç sattıklarını iddia etmek doğru bir yaklaşım değildir”

Açıklamada,  yeniden düzenlenen ve düzenlenecek olan ilaç fiyatlarıyla ilgili Sağlık Bakanlığının gerekli çalışmaları yaparak hiç bir yanlış anlaşılmaya fırsat vermeyeceği belirtildi.

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