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Türkiye kıyılarına vuran cansız beden sayısı 9'a yükseldi

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Cesetlerin çoğunun Lübnan'dan yola çıkan Suriyeli göçmenler olabileceği üzerinde duruluyor.
Türkiye kıyılarına vuran cansız beden sayısı 9'a yükseldi

Türkiye'nin Antalya iline bağlı Manavgat, Aksu ve Serik kıyılarına son altı günde toplam sekiz ceset vurdu. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde de karaya vuran bir kadın cesedi ihbar edildi.

Antalya Valiliği bir cesedin kayıp olduğu bildirilen Türk vatandaşı M.Ş.E.'ye ait olduğunun değerlendirildiğini, nihai sonucun adli tıp incelemesi sonucu ortaya çıkacağını açıkladı. 

Yetkililer diğer yedi cesedin, geçen ay Kıbrıs'a giderken Suriye-Lübnan sınırı yakınlarında kaybolan bir teknedeki göçmenlere ait olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Valilikten pazar günü yapılan açıklamada kıyıya vuran beş bedene ait ayakkabı ve kıyafetlerin üretim yerinin Suriye olduğu belirlendiği ifade edilmişti.

Olumsuz hava şartları

Antalya Valiliği'nin açıklamasında "Lübnan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından 11 Aralık 2023 tarihinde Lübnan ile Suriye arasındaki sahil bölgesinden yaklaşık 90 kişiyi taşıyan bir teknenin Kıbrıs’a doğru hareket ettiği, saatler sonra tekneyle bağlantının kesildiği ve müteakiben teknenin kaybolduğu bildirilmiştir.

Son bir haftalık meteorolojik kayıtlar incelendiğinde, hakim rüzgarın Güney ve dalganın Güney Doğu yönünden geldiği tespit edilmiş olup, muhtemel teknenin batması sonucunda bahse konu cansız bedenlerin akıntı, rüzgar ve dalga sebebiyle ilimizin kıyı hatlarına sürüklenebileceği ihtimali değerlendirilmektedir." denildi.

İki ceset daha bulundu

Manavgat ve Aksu sahillerinde bulunan beş cesede ek olarak bugün de Antalya'nın turistik mevkilerinden Serik kıyılarındaki bir otelin plajına iki cansız bedenin daha vurduğu bildirildi. İskelet haline geldiği belirtilen cesetler, inceleme için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. 

Lübnan'da göçmenlerin davalarını takip eden avukat Muhmmed Sablouh ile görüşen Associated Haber ajansı, avukatın 30'u çocuk toplam 85 yolcu taşıyan bir teknenin kuzey Lübnan'dan hareket ettiğini belirtti.

 

Sablouh perşembe günü Lübnan'dan denize açılan 50 ila 60 kişi taşıyan başka bir göçmen teknesiyle de iletişimin kesildiği bilgisini verdi.

Muğla'daki ceset

Öte yandan Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde karadan ulaşımın olmadığı Gökyar Burnu mevkisinde tek kolu kopmuş bir kadın cesedi bulundu. 

Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre ihbar üzerine bulunan ceset otopsi ve kimlik tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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