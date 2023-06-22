  • BIST 5.186,83
  • Altın 1462.337
  • Dolar 23.5498
  • Euro 25.8699
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAAkdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Türkiye Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak

» »
Türkiye Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak. Para Politikası Kurulu Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirecek.
Türkiye Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak

Türkiye Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak. Para Politikası Kurulu Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, yeni başkan Hafize Gaye Erkan ile ilk politika faizi kararını bugün açıklayacak. Böylece özellikle para ihtiyacının zorlaması nedeniyle AKP iktidarı tarafından “rasyonelleşme” olarak tarif edilen yeni dönemin ilk ipucu da ortaya çıkacak.

Karar için gözler saat 14.00’e çevrildi. Para Politikası Kurulu toplantısının ardından faiz kararı belli olacak.

Banka geçen ay faiz oranında değişikliğe gitmemişti. Politika faizi yüzde 8,5’te sabit tutulmuştu.

Faiz oranında en son değişiklik, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından şubat ayında yapılmıştı. Politika faizi 50 baz puan indirilmişti.

Faiz artırımı yönündeki en son karar ise Mart 2021’de verilmişti. Piyasaların odağında, karar metninde verilecek mesajlar da olacak.

Para politikası duruşu ve enflasyon gelişmelerine ilişkin mesajlar yakından izlenecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Döviz Kurları 15 Haziran 202315 Haziran 2023 Perşembe 08:29
  • Erdoğan: Hazine ve Maliye Bakanımızın atacağı adımları kabullendik14 Haziran 2023 Çarşamba 16:45
  • JP Morgan'a göre Merkez Bankası faizi bu ay yüzde 25'e yükseltecek, Türkiye ekonomisi yılın ikinci yarısında resesyona girecek13 Haziran 2023 Salı 10:47
  • Döviz güne nasıl başladı?12 Haziran 2023 Pazartesi 08:36
  • Dolar/TL'de hızlı yükseliş, TL %6 değer kaybetti07 Haziran 2023 Çarşamba 10:52
  • TL'de sert düşüş devam ediyor...Dolar 23 TL'ye yaklaştı...07 Haziran 2023 Çarşamba 10:45
  • Dolar/TL haftaya rekorla başladı05 Haziran 2023 Pazartesi 09:12
  • Döviz yükselmeye, TL erimeye devam ediyor05 Haziran 2023 Pazartesi 08:28
  • Goldman Sachs’tan yeni dolar/TL tahmini04 Haziran 2023 Pazar 19:29
  • Moody’s’ten Polonya’ya uyarı01 Haziran 2023 Perşembe 20:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti