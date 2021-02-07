Türkiye'de AB'ye katılalım diyen halk desteği %60'a yaklaştı

MetroPOll Araştırma Türkiye'de halkın AB’ye desteğinin %60’a yaklaştığını açıkladı.
Son beş yılın en yüksek destek seviyesi.
İlginç olan CHP seçmenin beşte birinin AB’ye karşı olurken MHP seçmeninin %60’ının destek vermesi.
Halkın AB’ye desteğinin %60’a yaklaşması çok anlamlı görünüyor. Son beş yılın en yüksek destek seviyesi. İlginç olan CHP seçmenin beşte birinin AB’ye karşı olurken MHP seçmeninin %60’ının destek vermesi. pic.twitter.com/03UnXV2nHO— MetroPOLL Araştırma (@metropoll) February 7, 2021
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