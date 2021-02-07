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Türkiye'de AB'ye katılalım diyen halk desteği %60'a yaklaştı

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Türkiye'de AB'ye katılalım diyen halk desteği %60'a yaklaştı
Türkiye'de AB'ye katılalım diyen halk desteği %60'a yaklaştı

MetroPOll Araştırma Türkiye'de  halkın AB’ye desteğinin %60’a yaklaştığını açıkladı.

Son beş yılın en yüksek destek seviyesi.

İlginç olan CHP seçmenin beşte birinin AB’ye karşı olurken MHP seçmeninin %60’ının destek vermesi.

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