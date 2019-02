Kıbrıs Türk edebiyatı Türkiye’de ilk kez bir üniversitede ders konusu oldu. Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü’nde ‘Kıbrıs Türk Edebiyatı’ adı altında seçmeli ders açıldı. Kıbrıs Türk edebiyatı dersi, Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Dr. Can Şen tarafından veriliyor. Öğrencilerin derse yoğun ilgi gösterdiğini belirten Dr. Can Şen, Türkiye’de Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın çok az bilindiğine dikkati çekti. Son dönemlerde Kıbrıs Türk Edebiyatı üzerine yapılan çalışmaların arttığını kaydeden Şen, Bartın Üniversitesi’nde açılan ders ile Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın daha geniş bir kesime ulaşacağını kaydetti.2012 yılında askerlik görevi için geldiği ülkemizde Kıbrıs’ı ve Kıbrıs Türk Edebiyatı’nı tanıma imkanı bulduğunu ifade eden Dr. Can Şen, Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın Türkiye’de daha fazla tanınması için gayret etini bildirdi. Can Şen’in verdiği bilgiye göre ‘Kıbrıs Türk edebiyatı dersi’ kapsamında başlangıcından günümüzde Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın gelişim seyri inceleniyor ve özellikle 1878 sonrasındaki edebî eserlere ağırlık veriliyor. Bartın Üniversitesi’nde açılan ‘Kıbrıs Türk edebiyatı’ dersine yaklaşık seksen öğrencinin kayıt yaptırdığı belirtildi.