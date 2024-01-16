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Türkiye'de motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanının oğluna 27 bin 300 lira para cezası

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Fatih'te motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud, "taksirle ölüme neden olmak"tan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Türkiye'de motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanının oğluna 27 bin 300 lira para cezası

Hapis cezası adli para cezasına çevrildi. Mohammed Hassan Sheikh Mohamud, 27 bin 300 lira adli para cezasına çarptırıldı, 6 ay süreyle ehliyetinin geri alınmasına karar verildi.

İstanbul'un Fatih ilçesinde motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne sebep olan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

Savcı, sanığın 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme karar için ara verdi.

Fatih'te motokuryeye çarparak ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud, "Taksirle ölüme neden olmak"tan 27 bin 300 lira adli para cezasına çarptırıldı, 6 ay süreyle ehliyetinin geri alınmasına karar verildi.

NE OLMUŞTU?

30 Kasım Perşembe günü öğle saatlerinde, Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde meydana gelen kazada, 38 yaşındaki Yunus Emre Göçer'in kullandığı motosiklete, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un kullandığı 06 CD 4581 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Göçer ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetti. Kaza sonrası ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Muhammed Hasan Şeyh Mahmud ise yurt dışına kaçtı.

Mohammed Hassan Sheikh Mohamud hakkında Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldı ve 6 yıla kadar hapsi istendi. 4 gün önce mahkemeye getirilerek ifadesi alınan Mohammed Hassan Sheikh Mohamud serbest bırakılmıştı.

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