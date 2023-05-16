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Türkiye’deki cumhurbaşkanlığı seçimi için ABD'de 2 gün oy kullanılabilecek

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Türkiye’deki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için ABD'de, 20-21 Mayıs'ta oy kullanılabilecek. Seçim takviminde ise yurt dışında ve gümrük kapılarında 20-24 Mayıs arasında oy kullanılacağı belirtiliyor.
Türkiye’deki cumhurbaşkanlığı seçimi için ABD'de 2 gün oy kullanılabilecek

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için, ABD'de oy kullanılacak tarihleri belirledi.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 20-21 Mayıs tarihlerinde seçmenler oy kullanabilecek.

Açıklamada, "Kıymetli vatandaşlarımız, Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci turu ABD'de sadece 20-21 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleşecektir. Yurtdışı seçmen kaydı bulunan vatandaşlarımız, Büyükelçiliğimiz ve Başkonsolosluklarımız ile South Jersey ve Long Island'da kurulan sandıklarda yerel saatle 08:00-22:00 arasında de oy kullanabileceklerdir" denildi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim takvimine göre, ikinci tur için yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi 20 Mayıs'ta başlayıp 24 Mayıs'ta sona erecek.

Büyükelçiliğin sosyal medya hesabında, açıklamanın yer verildiği paylaşıma çok sayıda eleştiri ve tepki geldi.

Anadolu Ajansı'nın açılan sandıkların yüzde 99.34'üne dayandırdığı verilere göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda ABD'de 51 bin 597 oy kullanılmış, oylardan 51 bin 362'si geçerli sayılmıştı. 

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 80.38, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 16.21, Sinan Oğan yüzde 2.02 ve Muharrem İnce yüzde 1.39 oranında oy almıştı.

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