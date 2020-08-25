Türkiyeli 3 atlet koronavirüse yakalandı

Türkiyeli 3 atlet ve bir Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) personeli yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandı.
Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, düzenli aralıklarla yapılan Covid-19 taramaları sonucunda üç atlet ve bir federasyon personelinin test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.
Adı açıklanmayan atletlerin ve federasyon üyesinin hastalık semptomları göstermediği aktarılırken, bulundukları yerde karantinaya alınarak tedavilerine başlandığı ifade edildi.
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