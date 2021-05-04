UBP Genel Sekreteri Hasipoğlu:Egemen eşitlik talebimiz, bilakis çözüm yolunda atılmış önemli bir adımdır

Cenevre Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Tatar’ın heyetinde yer alan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri ve müzakere heyeti üyesi Oğuzhan Hasipoğlu, BRT’de yayınlanan 50+1’de Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

Cenevre Zirvesi’nin başarısız olduğu yönündeki eleştirilere tepki gösteren Hasipoğlu, “Tam aksine, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri, tekrardan bir toplantı yapılmasına karar vermiştir. Bu sefer farklı şeylerin görüşülmesi gerektiğini ifade etmiştir. Hiç bir surette de Mevcut BM parametreleri, güvenlik konseyi kararları var’ bu görüşü ortaya koyamazsınız da demedi” şeklinde konuştu.

Muhalefetin sanki yeni bir sürprizle karşılaşmış gibi tavrına katılmadığını belirten Hasipoğlu, KKTC’nin tanınmasını talep ettiler olmayınca başarısız oldular söylemlerine karşı çıktı.

Hasipoğlu, “6 maddelik önerilerimiz dikkatlice incelendiğinde, biz tanınmayı talep etmedik. Tanınma zaten bu şekilde olmaz. Biz doğru bir zemin bulma kapsamında bir öneri sunduk. ‘Adil bir başlangıç olsun’ dedik. Rum tarafı her defasında tanınmışlığını kullandı. Petrol, doğal gaz konusunda oturup onun keyfini bekleyecek değiliz. Önerilerimiz açıktır. Masaya otururken ve masadan kalktığımızda eşitlenmiş olmamız gerekiyor. Kıbrıslı Türklere karşı uygulanan izolasyonlar ve ambargoların kalkması lazım. Yapmış olduğumuz bu talepler makul taleplerdir. Bizim bu topraklar üzerinde kendi kendimizi yönetme hakkımız vardır. Öbür türlü Rum tarafının hiçbir niyeti yoktur. Biz adımlarımızı atmaya başladık.” dedi.

“Çözümsüzlük için Cenevre’ye gittiler söylemlerinin de doğru olmadığını ifade eden Hasipoğlu, “Pozisyonumuzdan da geri adım atmadık. Bunu bekleyenler vardı. Ancak bu beklenti olmadığı için ‘çözümsüzlük için gittiler’ dediler. Ortak bir zemin çıkmadı, evet çıkmadı. Yıllardır süren federasyonda da ortak bir zemin çıkmadı. Biz bir müzakere zemini başlatmak istiyoruz. Kalıcı yaşayabilir bir çözüme ulaşabilmek için” diye konuştu.

Rum tarafının 2017’de gerçekleşen Crans Montana’daki tavrının sürdüğünü de belirten Oğuzhan Hasipoğlu, “Gerçekten Rum tarafı ne istediğini bilmiyor. Bizler ne istediğimizi biliyoruz. Egemen eşitlik talebinden vazgeçmek mümkün değil…” diye konuştu.

Rum tarafının çözümden uzak olduğunu Genel Sekreter Guterres’in çok iyi bildiğini vurgulayan Hasipoğlu, Türk Tarafının iyi çocuk olduğu zaman herhangi bir, kazanım elde etmediğini söyledi.

Hasipoğlu, “ egemen eşitlik talebimiz çok iyi anlaşılmış ve kayda geçirilmiştir. Önemli olan burada bu zeminde müzakerelerin başlayabilmesidir”dedi.

Jane Holl Lute’un mekik diplomasisine devam etmesinin beklendiğini ifade eden Hasipoğlu, taraflar arasında ortak nokta arayışlarının süreceğini sözlerine ekledi.