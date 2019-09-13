Üçüncü eş için evlenmek isteyen adama eşlerinden meydan dayağı

Hindistan’da 26 yaşındaki iki eşli adam, boşanmadan üçüncü kez evlenmek isteyince eşleri tarafından sokak ortasında dövüldü.

The Times of India’da yer alan habere göre Tamil Nadu kenti yakınlarındaki Coimbatore’de Aravind Dinesh, iki eşi olmasına rağmen boşanmadan üçüncü kez evlenmek istedi.

Bunu öğrenen ilk ve ikinci eş yakınlarıyla birlikte adamın çalıştığı yere geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde eşlerinin ve yakınlarının adamı darp ettiği görülüyor.