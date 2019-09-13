  • BIST 103.072
  • Altın 272,556
  • Dolar 5,6668
  • Euro 6,2796
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Üçüncü eş için evlenmek isteyen adama eşlerinden meydan dayağı

» »
Hindistan’da üçüncü eş için evlenmek isteyen adama eşlerinden meydan dayağı
Üçüncü eş için evlenmek isteyen adama eşlerinden meydan dayağı

Hindistan’da 26 yaşındaki iki eşli adam, boşanmadan üçüncü kez evlenmek isteyince eşleri tarafından sokak ortasında dövüldü.

The Times of India’da yer alan habere göre Tamil Nadu kenti yakınlarındaki Coimbatore’de Aravind Dinesh, iki eşi olmasına rağmen boşanmadan üçüncü kez evlenmek istedi.

Bunu öğrenen ilk ve ikinci eş yakınlarıyla birlikte adamın çalıştığı yere geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde eşlerinin ve yakınlarının adamı darp ettiği görülüyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsveçli bilim insanı, iklim değişikliğiyle mücadele etmek için ‘insan eti yemeyi’ önerdi10 Eylül 2019 Salı 18:45
  • Mağaza çalışanı 1300 müşterinin kredi kartı bilgilerini ezberledi, internetten alışveriş yaptı10 Eylül 2019 Salı 18:35
  • 95 yaşındaki tek yumurta ikizlerine göre uzun yaşamın sırrı: Seks yapmamak, bol bol bira içmek10 Eylül 2019 Salı 18:33
  • Okul fobisini anne tetikliyor!10 Eylül 2019 Salı 11:41
  • 'Okula adaptasyon için uyku disiplini önemli'09 Eylül 2019 Pazartesi 21:06
  • Nicki Minaj emekliye ayrılıp aile kuracak08 Eylül 2019 Pazar 16:07
  • ‘Sürprizim var, gözünü yum’ dediği eşini bıçakladı08 Eylül 2019 Pazar 15:43
  • Nesrin Cavadzade: Erkek dediğin maymundan hallice olur!06 Eylül 2019 Cuma 21:03
  • 2 milyon dolarlık Lamborghini'yi 2 yılda paramparça etti06 Eylül 2019 Cuma 20:50
  • Kara delik fotoğrafına 3 milyon dolarlık ödül06 Eylül 2019 Cuma 20:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti