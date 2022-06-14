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Ukrayna: Severodonetsk'in çevresindeki tüm köprüleri yıkan Ruslar kilit kenti 'almaya yakın'

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Ukrayna'nın doğusunda Rus ordusu ile Ukraynalı güçler arasındaki savaşın sürdüğü Severodonetsk kentine ulaşan tüm köprülerin Ruslar tarafından yıkıldığı açıklandı.
Ukrayna: Severodonetsk'in çevresindeki tüm köprüleri yıkan Ruslar kilit kenti 'almaya yakın'

Luhansk bölge valisi Serhiy Haidi, kentin dışarıyla bağlantısının kesildiğini, kente ikmal yapmanın ve sivilleri tahliye etmenin imkansız hale geldiğini belirtti.

Mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinden, kente ulaşan üç köprünün de yıkıldığını açıklayan Haidi, "Kentte bulunanlar aşırı zor koşullarda hayatta kalmaya çalışıyor" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de bölgedeki savaşın "korkunç" bir can kaybına yol açtığını belirtti.

Luhansk Valisi Sergiy Gaiday ise Pazartesi günü yaptığı açıklamada Severodonetsk'in yüzde 80'ine yakınının Rusların kontrolünde olduğunu ancak Rusların kenti ablukaya alamadıklarını belirtmişti.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov geçen hafta yaptığı açıklamada savaşta her gün yaklaşık 100 askerlerini kaybettiklerini ve günde ortalama 500 askerin de yaralandığını söylemişti.

Rusya'nın Şubat ayı sonunda başlattığı işgal girişimi son haftalarda doğudaki Luhansk bölgesine yoğunlaştı.

Severodonetsk ve yakınındaki Lisiçansk, Rus ayrılıkçıların bulunduğu Luhansk bölgesinde, Ukraynalı güçlerin kontrolünde kalan son iki yerdi. İki kentte yaklaşık 15 bin sivilin kaldığı tahmin ediliyor.

Bu iki bölge Donbas olarak biliniyor.

Rus yanlısı ayrılıkçı Donbas bölgesinin ordu sözcüsü Eduard Basurin, Severodonetsk'teki Ukraynalı askerleri tehdit ederek "ya teslim olun ya da ölün" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise Donetsk ve Luhansk'taki askeri operasyonlarının amacının tek taraflı bağımsızlığını ilan etmiş olan bölgeleri korumak olduğunu iddia etti.

Ukraynalı yetkililer ayrıca Batı'nın ülkeye gönderme sözü verdiği silahların zamanında ulaşmadığını da ekledi.

BBC'ye konuşan Ukrayna Savunma Bakanlığı danışmanı Yuri Sak, "Söz verilen ağır silahlar ulaşmış olsaydı kenti daha etkili savunabilirdik" dedi.

Rusya'nın mühimmat avantajının "ezici" olduğunu ifade eden Sak, Rusların günde ortalama 50 bin atış yaptıklarını söyledi.

ABD ve İngiltere geçtiğimiz haftalarda Ukrayna'ya uzun menzilli füze göndereceklerini açıklamıştı.

 

KAYNAK : BBC 

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