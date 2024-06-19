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Ülke genelinde aşırı sıcaklar etkili oluyor

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Hava sıcaklığının hafta boyunca iç kesimlerde 38-41; sahillerde ise 33-36 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.
Ülke genelinde aşırı sıcaklar etkili oluyor

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 18-24 Haziran tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hafta boyunca havanın açık ve az bulutlu, bugün sabah saatleri yer yer sisli olması bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı ise genellikle iç kesimlerde 38-41 ve sahillerde 33-36 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvete esecek.

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