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Ülke ülke açıklandı: Dünya genelinde kadınların ortalama göğüs kup ölçüsü

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Dünya genelinde toplanan istatistikler, kadınların ülke ülke hangi boy göğse büyüklüğüne sahip olduğunu ortaya koydu.
Ülke ülke açıklandı: Dünya genelinde kadınların ortalama göğüs kup ölçüsü

Araştırmacılar, İskandinav ülkelerinden kadınların en büyük kup ölçüsüne sahip olduğunu söylerken Güneydoğu Asya ülkelerinden gelenlerin boyutları çok daha küçüktü.

Amerikalı ve İngiliz kadınlar, C beden göğüslere sahip olarak listede dördüncü ve beşinci oldular. Avustralyalı kadınlar da ortalama olarak B büyüklüğünde göğüslerle dünya çapında 20. sırada yer aldı.

Worlddata.info’dan araştırmacılar, daha yüksek obezite oranlarına sahip ülkelerin daha büyük meme boyutlarına sahip olma eğiliminde olduğunu söyledi. 

Veriler, 80’den fazla ülkeden düzinelerce anketi tarayan Almanya merkezli araştırmacılar tarafından derlendi.

OBEZİTEYLE İLİŞKİSİ BULUNDU

Araştırmacılar ayrıca, ülkeleri aynı beden ölçülerine göre sıralamalarına olanak tanımak için her ülkedeki kadınların ortalama vücut kitle indeksi (VKİ) hakkında veri topladı.

Daha yüksek vücut kitle indeksine sahip ülkeler, daha büyük göğüs boyutuna bağlı daha olarak kendi kategorilerinde en üstte kabul edildi.

Kadın göğüsleri yaklaşık yüzde 50 yağ ve yüzde 50 glandüler doku veya süt gibi maddeler üretebilen ve salabilen hücreler içerir.

Sonuç olarak, VKİ’leri daha yüksek olan kadınların göğüsleri, vücut ağırlığı daha düşük olanlardan daha büyük olma eğilimindedir.

İLK 10 ÜLKEYE GÖRE GÖĞÜS ÖLÇÜLERİ SIRALAMASI

1. Norveç – C-D
2. Lüksemburg – C
3. İzlanda – C
4. ABD – C
5. İngiltere – C
6. Venezuela – B-C
7. Kolombiya – B-C
8. İsveç – B-C
9. Hollanda – B-C
10. Kanada – B-C

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