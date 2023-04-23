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Ülkenin en güzel kadınıydı: Kilolarca uyuşturucuyla yakalandı

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Bir dönem İngiltere'nin en güzel kadınlarından biri olarak anılan ve Miss İngiltere isimli güzellik yarışmasını kazanan Jennifer Young, 13 kilogram uyuşturucuyla havalimanında yakalandı.
Ülkenin en güzel kadınıydı: Kilolarca uyuşturucuyla yakalandı

İngiltere, bir döneme damga vuran 33 yaşındaki eski güzellik kraliçesinin düşüşünü konuşuyor…

Genç kadının sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Amsterdam’dan Meksika’ya giderken havalimanında gözaltına alınan ve yapılan incelemelerde çantası ve bavullarında 13 kilogram uyuşturucu madde bulunan Young gözaltına alındı. Young’ın bavulunun Meksika gümrüğünden geçtikten sonra özel eğitimli köpeklerin uyuşturucunun kokusunu aldığı açıklandı.

Köpeklerin harekete geçmesinden kısa bir süre sonra ise çanta ve bavullarda farklı boyutlarda paketlerin içinde uyuşturucular ele geçirildi.

Piyasa değeri yaklaşık 260 bin dolar (yaklaşık 6 milyon TL) olan uyuşturucuyla yakalanan Young eğer suçlu bulunursa uyuşturucu kaçakçılığından hapis cezası alabilecek.

Genç kadının havalimanında gözaltına alındığı açıklandı.

Henüz hakim karşısına çıkmayan Young’ın en az 20 yıl hapis cezası alması bekleniyor. Ailesine haber vermeyen ve aylardır cezaevinde tutulan Young’ın yaşadıklarını İngiliz medyası ortaya çıkardı. İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Daily Mail, Derby’de yaşayan Young’ın Şubat ayında Mexico City’ye nakledildiğini aktardı.

Bavullarında kilolarca uyuşturucu bulunan kadın gözaltına alındı.

Young’ın annesi, “Ben onun Meksika’da gezdiğini düşünüyordum fakat meğer hapisteymiş. Dünyanın neresinde olursun olsun beni doğum günümde arardı fakat bu yıl aramadı ve ben de bu sebeple endişelenmeye başladım” dedi.

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