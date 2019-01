Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, KKTC’de temaslarda bulunan TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye Cumhuriyeti’nin sonuç odaklı bir takvim dahilinde Kıbrıs sorununun nihaileşmesi için çabalarını ortaya koymaya devam edeceğinden emin olduklarını ve bundan mutlu olduklarını söyledi.

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen parti başkanlarıyla gerçekleştirdikleri görüşmede” geleceğe yönelik bir yol haritası konusunda da her zaman olduğu gibi” görüş birliğine vardıklarını kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi’nde saat 16,45’te gerçekleştirilen kabulde Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ile bazı milletvekilleri hazır bulundu.

ULUÇAY

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay kabulde yaptığı konuşmada, TC ile KKTC’nin yılardan beridir özellikle Kıbrıs konusunda birlikte mücadele ettiğini ve birlikte çalıştığını kaydetti.

Gelinen noktada bugüne kadar hep olumlu tavır sergileyen istikrarlı bir politika ortaya koyan ve çözüm arayan tarafın Kıbrıs Türk tarafı olduğunu kaydeden Uluçay, “Bunu yavaş yavaş dünyaya da kabul ettiriyoruz. Diplomatik anlamda da beli adımalar atıyoruz.” dedi.

Cumhuriyet Meclisi’nin de bu çerçevede Dış İlişkilerinde elinden geleni ortaya koyduğunu dile getiren Uluçay, “TC’nin KKTC ile Kıbrıs konusunda bugüne kadar sürdürdüğü koordineli çalışmayla bundan sonra da sonuç odaklı bir takvim dahilinde sorunun nihaileşmesi için çabalarını ortaya koymaya devam edecektir. Biz bundan eminiz ve mutluyuz. Sizlerin de bu sorunun çözülmesi için yıllardan beridir çok ciddi çabalarınız olmuştur. Bunları memnuniyetle karşıladığımızı belirtmek isterim” diye konuştu.

ÇAVUŞOĞLU

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, adaya gelerek TC KKTC ikili ilişkilerinin nasıl geliştirilebileceğini görüşmek istediklerini kaydetti ve “Malum, Kıbrıs sorunuyla ilgili her kafadan farklı sesler çıkıyor adada farklı sesler, Rum tarafında muhalefetten ve Anastasiadis’ten sürekli farklı düşünceler ortaya çıkıyor. Lute da ziyaretlerini çoğalttı ve ortaya ortak bir fikir çıkar mı arayışı içinde” diye konuştu.

Bu süreçte KKTC ile bu konulardaki düşüncelerini ve çabalarını birlikte nasıl koordine edebileceklerini değerlendirmek için Cumhurbaşkanı Akıncı’yla bir araya geldiklerini, ardından da mecliste temsil edilen iktidar ve muhalefet parti başkan ve temsilcileriyle verimli toplantılar gerçekleştirdiklerini dile getiren Çavuşoğlu, geleceğe yönelik bir yol haritası konusunda da her zaman olduğu gibi görüş birliğine vardıklarını dile getirdi.

Bu tür temasları daha sık bir şekilde sürdürmelerinde fayda olduğunu da belirten Çavuşoğlu, bu vesile ile Uluçay ve Meclis’i ziyaret etmekten onur duyduğunu da kaydetti.