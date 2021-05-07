  • BIST 1.434
  • Altın 485,166
  • Dolar 8,2815
  • Euro 10,0003
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKA8286 test yapıldı, 34'ü yerel 54  pozitif vaka

‘Üniversiteler, KKTC ekonomisi, siyasi yapısı, kültürü ve ülkenin dünyaya tanıtılması bakımından en önemli sektör’

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı’yı kabul ederek görüştü.
‘Üniversiteler, KKTC ekonomisi, siyasi yapısı, kültürü ve ülkenin dünyaya tanıtılması bakımından en önemli sektör’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı’yı kabul ederek görüştü.

 

YÖDAK Başkanı Turgay Avcı, Cumhurbaşkanı Tatar’a kendisini YÖDAK başkanlığına layık gördüğü için teşekkür etti. Avcı, ülkenin beklentileri ve üniversitelerimizin sorunlarını bildiklerini, YÖK ve üniversite rektörleriyle istişarelere başladıklarını belirterek, YÖDAK’ın üniversitelerin ihtiyaçlarını ve halkın üniversiteler için beklentilerini ve tüm hassasiyetleri dikkate alması gerektiğini ifade etti. YÖDAK olarak, dünyaya açılan üniversitelerle birlikte daha güçlü bir yapıya kavuşmayı hedeflediklerini dile getiren Avcı, “Sn. Cumhurbaşkanım sizin desteğiniz ve bize olan güveniniz çok önemli” dedi.

 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabuldeki konuşmasında, Prof. Dr. Turgay Avcı’nın hem akademik hem de siyasi yaşamında yaptığı başarılı çalışmalar olduğuna işaret ederek, “Bu donanımla YÖDAK gibi bir kurumun başında KKTC’de fevkalade önemli olan eğitim sektörüne güzel hizmetlerinizin olacağına inanıyorum” dedi ve Cumhurbaşkanı olarak, YÖDAK’ın her zaman yanında olacağına ve çalışmalarına destek vereceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, üniversitelerin KKTC ekonomisi, siyasi yapısı, kültürü ve ülkenin dünyaya tanıtılması bakımındna en önemli sektör olduğunu vurgulayarak, bu denli önemli bir sektörün doğru kararlar ve doğru vizyonla, yön gösterebilen bir yapıyla iyi yönetilmesinin önemini dile getirdi. Yeni açılacak fakültelerin doğru tespitlerle olmasının, insan kaynaklarımızın ve tüm olanaklarımızın en iyi şekilde değerlendirmesinin eğitim sektöründeki başarılarımızın dayanağı olacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, YÖDAK’ın değişen dünyaya uyumlu bir şekilde özellikle pandemi koşullarında çevrim içi eğitimleri dikkate alarak çalışmalarını yapmalarının önemine değindi. Yüzyüze eğitimin tamamen başlamasının hedef olduğunu, pandemi koşullarının zorlanarak gelebilen öğrencilerin geldiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, henüz gelemeyenlerin de bir an önce gelmesinin üniversite sektörünü hem ekonomik açıdan hem de yüzyüze eğitim açısından canlandıracağını söyledi.

 

Cumhurbaşkanı Tatar, Prof. Dr. Turgay Avcı’ya YÖDAK başkanlığı görevinde başarılar diledi.

 

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Basın Yayın Danışmanı Aydın Akkurt, Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Doç. Dr. Münevver Çağın ve Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler Danışmanı Anıl Kaya da hazır bulundu.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTTB'den Talasemi Günü açıklaması07 Mayıs 2021 Cuma 13:03
  • Papadopulos'tan Eleştiri: Cenevre Konferansı, Kıbrıs Rum tarafı için Hezimet07 Mayıs 2021 Cuma 12:06
  • BASS: Hükümet Edenlerin Tek Derdi Kendileri ve Çıkarları07 Mayıs 2021 Cuma 11:45
  • Cumhurbaşkanı Tatar, YÖDAK Başkanı Avcı'yı Kabul Etti07 Mayıs 2021 Cuma 11:40
  • Eğitim Beklemez İnisiyatifi: Yüz Yüze Eğitim Başlamalı07 Mayıs 2021 Cuma 11:37
  • Devlet Koruması Altındaki Çocuklara Sevgi Evi07 Mayıs 2021 Cuma 11:19
  • Fedai Ailesinde Kanser Hastalarına Bağış07 Mayıs 2021 Cuma 11:17
  • KTMMO: Sorumlu Resmi Kurumlardır07 Mayıs 2021 Cuma 10:42
  • Çevre Koruma Dairesi “Doğamızdaki Canlılar” konulu resim yarışması düzenliyor07 Mayıs 2021 Cuma 10:16
  • 13 Kişi Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı07 Mayıs 2021 Cuma 10:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti