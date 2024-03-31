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Ünlü isimlerin Ramazan Bayramı sahne ücretleri belli oldu

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Bu yıl, ünlü isimlerin sahne aldıkları yerlerdeki performansları için alacakları ücretler, adeta servet değerinde.
Ünlü isimlerin Ramazan Bayramı sahne ücretleri belli oldu

Bu yıl, ünlü isimlerin sahne aldıkları yerlerdeki performansları için alacakları ücretler, adeta servet değerinde.

Zirve Gülşen’in

Bu yıl da zirve Gülşen’in oldu. Ünlü şarkıcı, Ramazan Bayramı konserlerinden 10 milyon TL kazanacak.
İşte ünlülerin bayram tarifeleri…

FUNDA ARAR
Kıbrıs
1.5 MİLYON TL

LİNET
Antalya, İstanbul,
Batum

5 MİLYON TL

AŞKIN NUR YENGİ
Kıbrıs, Antalya

4 MİLYON TL

ZARA
Kıbrıs

1 MİLYON TL

İREM DERİCİ
İstanbul Kartal, İstanbul Büyükçekmece

1 MİLYON 800 BİN TL

MELEK MOSSO
Kıbrıs

5 MİLYON TL

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