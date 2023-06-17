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Ünlü komedyen, Robert De Niro ve Al Pacino'yu hedef aldı: "Üremeden duramıyorlar"

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Komedyen, "Hoşlarına gitmeyen yırtık bir kondomla hiç karşılaşmayan bu 4 azgın yaşlı adam hakkında ağzımı açtırmayın benim" diye espri yaptı.
Ünlü komedyen, Robert De Niro ve Al Pacino'yu hedef aldı: "Üremeden duramıyorlar"

Chelsea Handler, genç kadınlardan çocuk sahibi olan yaşlı yıldızlarla alay etti.

48 yaşındaki komedyen Twitter'da paylaştığı yeni videosunda "[Amerika'yı] kasıp kavuran yeni bir salgın var ve hayır, bu başka bir virüs değil" dedi.

Hop'un yıldızı yeni salgında "tohumlarını yaymaktan vazgeçmeyen azgın yaşlı erkekler" olduğunu belirterek sözlerini sürdürdü.

Videoda 4 Hollywood ünlüsünün (Robert De Niro, Alec Baldwin, Al Pacino ve Elon Musk) fotoğraflarını gösteren Handler, bu isimlerin çok fazla çocuk sahibi olmalarını eleştirdi.

Handler, "Hoşlarına gitmeyen yırtık bir kondomla hiç karşılaşmamış bu 4 azgın yaşlı adam hakkında ağzımı açtırmayın benim" dedi.

"Üremeden durduramıyorlar. Bu adamların 4'ünün 32 çocuğu var."

Komedyen daha sonra, De Niro'nun 79 yaşındayken 7. çocuğunun dünyaya gelmesi haberine dikkat çekti.

Monoloğunu Musk'la alay ederek sürdüren komedyen, onun hakkında "[92 yaşındaki] Rupert Murdoch ya da De Niro kadar yaşlı olmadığı açık. 80'li yaşlarında değil ama kişiliğine bakılırsa öyle de olabilir" diye konuştu.

Musk'ın, Mayıs 2020'de oğulları X Æ A-Xii'yi doğuran ve Aralık 2021'de de taşıyıcı anne aracılığıyla Exa Dark Sideræl Musk adında bir kız çocuğu dünyaya getiren eski partneri Grimes'dan iki çocuğu var. İlk çocuğu doğduğunda Musk 48 yaşındaydı.

Kendinize dikkat edin

Öte yandan 83 yaşındaki Al Pacino bu yıl, 29 yaşındaki kız arkadaşı Nur Alfallah'tan olan ilk çocuğunu kucağına aldı.

Yıldızlar hakkındaki esprilerinin ardından Handler, bu soruna bir çözüm önerdi.

Komedyen, "Dünyadaki kadınları azgın yaşlı erkeklerden nasıl koruyacağız?" diye sordu.

"Merak etmeyin, bu çılgınlığı durduracak bir planım var. Boştaki tüm 80'likler için kendimi açık artırmaya koymayı teklif ediyorum Beni eBay veya DoorDash'te bulabilir ve yüzde 20 indirim için 'şekerm*meler' kodunu kullanabilirsiniz."

Komedyen video mesajını, tüm "yaşlı erkeklerin" kendilerini açık artırmaya çıkarması gerektiğini önererek sonlandırdı. Handler, "Nihayetinde onlar antika" dedi.

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