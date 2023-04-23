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Ünlü yargıçtan yapay zekâ açıklaması: “Bir gün robotlar karar verecek”

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İngiltere Temyiz Mahkemesi Yargıcı Sir Geoffrey Vos, mahkeme süreçlerinde kararları insanların yerini robotların alabileceklerini söyledi.
Ünlü yargıçtan yapay zekâ açıklaması: “Bir gün robotlar karar verecek”

Yapay zekâ teknolojisi gelişirken robotların da insanların yerini alacağı pek çok uzmanın ön görüleri arasında. İngiltere Temyiz Mahkemesi Yargıcı Sir Geoffrey Vos da avukatların ve yargıçların işlerinin bu robotlar tarafından yapılabileceğini ileri sürüyor.

Deneyimli yargıç, “Londra, tercih edilen bir dava ve tahkim yeri olarak yerini koruyacaksa, dijital inovasyonu ve yapay zekayı benimsemek zorunlu” dedi.

Ayrıca Chat-GPT gibi yapay zekânın, mahkemeye gitmeyi daha ucuza ve daha kolay hale getirebileceğini düşünüyor. Bunun nedeni olarak da davanın merkezindeki gerçek sorunları belirleyebilmek için pek çok davayı rahatlıkla inceleyebilmesi olarak görülüyor.

Vos, teknolojinin pek çoklarının beklediğinden çok daha hızlı geliştiğini söylüyor. Ancak robotların mahkeme salonunun sorumluluğunu ne zaman üstlenebileceğini bilmediğini ve değişimin yavaş yavaş geleceğini de sözlerine ekledi.

Hukuk uzmanı, “Yarından itibaren tüm kararların makineler tarafından alınmasına karar verirsek, halk mutsuz olur. Çocukların refahıyla ilgili kararlar söz konusu olduğunda, insanların makineler tarafından karar verilmesini kabul etmesi pek olası değil” dedi.

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