  • BIST 110.477
  • Altın 276,051
  • Dolar 5,8011
  • Euro 6,4759
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Uşak'ta işsiz vatandaş açlıktan bayıldı

»
Uşak'a çalışmaya geldiğini ancak işsiz olduğunu ifade eden vatandaş, karnının aç olduğunu söylerken göz yaşlarını tutamadı.
Uşak'ta işsiz vatandaş açlıktan bayıldı

Uşak Mecburiyet Caddesi’nde işsiz bir kişi açlıktan kısa süreli baygınlık geçirdi.

Dokuz8haber‘in aktardığına göre çevredekilerin yardım ettiği kişi, Uşak’a çalışmaya geldiğini belirtirken, işsiz olduğunu ve 3 aylık bir çocuğu olduğunu anlattı.

Uşak’ta açlıktan baygınlık geçiren adam, karnının aç olduğunu söylerken göz yaşlarını tutamadı. İşsiz adam, çevredekilerin “yemek yiyelim” teklifini ise reddetti.

Hastaneye kaldırılan vatandaş, bir süre sonra taburcu edildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adana’da rakı festivali ‘terör’ nedeniyle yasaklanmış13 Aralık 2019 Cuma 20:02
  • Atlasglobal uçuşlarına yeniden başlıyor13 Aralık 2019 Cuma 19:46
  • Melih Gökçek, belediyenin parasıyla masöz tutmuş13 Aralık 2019 Cuma 19:44
  • Davutoğlu: İktidarın söyleyeceği söz kalmadı13 Aralık 2019 Cuma 15:30
  • Davutoğlu’nun partisinin en genç Kurucular Kurulu Üyesi: Davutoğlu’nun en azından diploması var13 Aralık 2019 Cuma 11:17
  • Türkiye'de 10 yıllık değişim: Yılbaşı sepeti 85’ten 337 liraya yükseldi12 Aralık 2019 Perşembe 21:08
  • Yaşı küçük kızlara bekaret testi yapmadığı için yargılanan doktora beraat12 Aralık 2019 Perşembe 21:07
  • UEFA, 'asker selamı' soruşturmasında kararını açıkladı12 Aralık 2019 Perşembe 20:34
  • Libyalı General : “Türk gemilerini batıracağım”12 Aralık 2019 Perşembe 19:52
  • Davutoğlu yeni partinin kuruluş başvurusunu yaptı12 Aralık 2019 Perşembe 19:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti