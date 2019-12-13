Uşak'ta işsiz vatandaş açlıktan bayıldı

Uşak Mecburiyet Caddesi’nde işsiz bir kişi açlıktan kısa süreli baygınlık geçirdi.
Dokuz8haber‘in aktardığına göre çevredekilerin yardım ettiği kişi, Uşak’a çalışmaya geldiğini belirtirken, işsiz olduğunu ve 3 aylık bir çocuğu olduğunu anlattı.
Uşak’ta açlıktan baygınlık geçiren adam, karnının aç olduğunu söylerken göz yaşlarını tutamadı. İşsiz adam, çevredekilerin “yemek yiyelim” teklifini ise reddetti.
Hastaneye kaldırılan vatandaş, bir süre sonra taburcu edildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.