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Üstel: Türkiye yüzyılında KKTC’nin kalkınma hamlesi ile başlatılan üç dev proje…

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Başbakan Ünal Üstel, sosyal medya hesabı üzerinden bir video yayınlayarak, “Türkiye yüzyılında KKTC’nin kalkınma hamlesi ile başlatılan üç dev proje…” ifadelerini kullandı.
Üstel: Türkiye yüzyılında KKTC’nin kalkınma hamlesi ile başlatılan üç dev proje…

Başbakan Ünal Üstel, sosyal medya hesabı üzerinden bir video yayınlayarak, “Türkiye yüzyılında KKTC’nin kalkınma hamlesi ile başlatılan üç dev proje…” ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel, “Ünal Üstel hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz’ın büyük destekleriyle özellikle narenciyede yaşanan sorunlara çözüm getirecek projeleri tek tek hayata geçiriyor…” açıklamasını yaptı.

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