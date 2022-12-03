Üstel’den Dünya Engelliler Günü Nedeniyle Anlamlı Paylaşım

Başbakan Ünal Üstel, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yaptığı paylaşımda Özel Kalem Müdürü İlgen Bağcıer ile olan fotoğrafını yayınladı. Üstel mesajında “herhangi bir aralıkta değil her zaman” mesajını verdi. Başbakanlık Özel Kalem Müdürü İlgen Bağcıer geçmişte 6 zorlu ameliyat geçirmiş ve bu ameliyatlar neticesinde bir bacağını kaybetmişti.

13 yaşında kanser teşhisi konan ve 30 yıldır protez bacakla yaşamını sürdüren Bağcıer bir röportaj sırasında yaşadıklarını şöyle anlatmıştı:

Geriye dönüp baktığımda nasıl altından kalktım diye kendime sorduğum çok olur. Pes ettiğim, pes etme noktasına geldiğim çok oldu. Ama sanırım ailem, çevrem, arkadaşlarım, el uzatan insanlar çok güç verdi. Ben pes ettim, onlar etmedi. Şimdi geri dönüp baktığımda iyi ki pes etmemişim. O yüzden insanlara asla vazgeçmeyin diyorum hep. Doktorların karamsar olduğu, umut vermediği noktada bile vazgeçmeyin.”