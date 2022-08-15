  • BIST 2.864,25
  • Altın 1034.83
  • Dolar 17.9616
  • Euro 18.3765
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAÇocuğunuza doğru yaklaşım önerileri!

Uyarılar göz ardı edildi: Deniz aygırı Freya 'güvenlik' gerekçesiyle uyutuldu

» »
Norveç'in başkenti Oslo'da güneşlenmek için teknelere çıkarak zarar veren deniz aygırı, yoğun ilginin kurbanı oldu. Turistler "yaklaşmayın" uyarılarını dikkate almayınca vahşi hayvan yetkililer tarafından uyutuldu.
Uyarılar göz ardı edildi: Deniz aygırı Freya 'güvenlik' gerekçesiyle uyutuldu

Norveç'teki Oslo Fiyordu'nda insanlar için risk oluşturduğu düşünülen Freya adıyla bilinen dev deniz aygırının öldürüldüğü bildirildi.

Norveç Balıkçılık Direktörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, değerlendirmeler neticesinde insanlara tehlike oluşturduğu gerekçesiyle 600 kilogram ağırlığındaki dişi deniz aygırı Freya'nın hayatına son verildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Geçen hafta yapılan gözlemlerde, Freya'nın zararlı olduğuna ve mesafenin korunmasına yönelik uyarıların göz ardı edildiği belirlendi. Halka potansiyel riski yüksekti" denildi.

Freya'nın başka bir bölgeye tahliyesinin düşünüldüğü ancak halkın ilgisini çeken deniz memelisinin gittiği her alanda insanlar için tehlike oluşturduğu gerekçesiyle bu yöntemden vazgeçildiği belirtiliyor.

Dev memeli Freya'nın insanlar için tehlikeli olduğu uyarılarına rağmen bölge ziyaretçi akınına uğramıştı

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Küresel ısınma kuzey yarım küre ormanlarını tehdit ediyor13 Ağustos 2022 Cumartesi 11:40
  • Ukrayna'ya 26 ülkeden 1,55 milyar dolarlık askeri yardım sözü12 Ağustos 2022 Cuma 09:07
  • Fransa'daki orman yangını: Her dakika 10 futbol sahası kül oluyor11 Ağustos 2022 Perşembe 12:50
  • AB yeni havacılık krizleriyle karşı karşıya11 Ağustos 2022 Perşembe 09:09
  • Aamir Khan’ın yeni filmi 'Laal Singh Chadda' vizyona girdi11 Ağustos 2022 Perşembe 09:07
  • İspanya'da Maymun Çiçeği Vakaları 5 bini geçti11 Ağustos 2022 Perşembe 08:29
  • Avrupa'da kuraklık alarm veriyor!11 Ağustos 2022 Perşembe 08:26
  • Domino’s pizzanın anavatanı İtalya’dan çekilmek zorunda kaldı11 Ağustos 2022 Perşembe 08:23
  • Rusya, Dnipropetrovsk’ı vurdu: Yaralılar ve hayatını kaybedenler var10 Ağustos 2022 Çarşamba 12:10
  • DSÖ: Maymun çiçeği virüsü maymunlarla bağlantılı değil10 Ağustos 2022 Çarşamba 10:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti