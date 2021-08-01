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Uyuşturucuyla Yakalandılar!

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Uyuşturucuyla Yakalandılar!
Uyuşturucuyla Yakalandılar!

31.07.2021 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, M.G. (E-45) ve M.S.’nin (E-50) tasarrufunda  birer adet içerisinde tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara bulunmuştur.  

 Mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada, olayda bağlantısı olduğu tespit edilen Ö.G. (E-40) tespit edilerek üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunmuş olup, adı edilenler tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir. 

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