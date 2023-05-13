Uzman açıkladı: Kolesterolün belirtisi ayak parmağında gizli

İngiltere’deki Harley Street Clinic’te danışman kardiyolog olan Dr. Sami Firoozi, kolesterolün ayak tırnaklarınızın kırılgan olmasına veya yavaş uzamasına neden olabileceğini söyledi.

Kolesterol, yetişkinlerin yaklaşık %60’ını etkileyen bir durum olsa da, milyonlarca insan, kolesterollerinin yüksek olduğunun farkında değil.

Vücuttaki kan kolesterol adı verilen yağlı bir maddeyi çok fazla içerdiğinde ortaya çıkan yüksek kolesterol, periferik hava hastalığı (PAD) olarak adlandırılan hastalığa neden olabilir. PAD, atardamarlarda ateroskleroz adı verilen ve bacaklara kan akışını sınırlayan yağlı plakların biriktiği yerdir.

BACAKLARDA ÇOK YAYGIN

Periferik vasküler hastalık (PVD) olarak da bilinen PAD, ayak tırnaklarınızda zayıf dolaşıma neden olabilir. Bu, tırnak büyümesini teşvik etmek için yeterli oksijen veya besin olmadığı anlamına gelir. Hastalık herhangi bir kan damarında meydana gelebilirken, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri bunun en yaygın olarak bacaklarda olduğunu söylüyor.

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri’ne (NHS) göre aranacak diğer PAD semptomları arasında bacaklarınızda ve ayaklarınızdaki saç dökülmesi, uyuşmuş veya zayıf bacaklar, iyileşmeyen açık yaralar ve parlak cilt yer alır. Cildinizin rengi de biraz değişebilir, normalden daha solgun olabilir, ancak bunu kahverengi veya siyah tende görmek daha zor olabilir.

HAYAT TARZINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER…

Kolesterole esas olarak yağlı yiyecekler yemek, yeterince egzersiz yapmamak, fazla kilolu olmak, sigara içmek ve alkol almak neden olur ancak aileden de geçebilir.

NHS, daha az yağlı yemek yemek, daha fazla egzersiz yapmak, sigarayı bırakmak ve alkolü azaltmak gibi yaşam tarzınızdaki değişikliklerin de kolesterolü düşürmeye yardımcı olabileceğini söylüyor.