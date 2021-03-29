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Uzmanlardan doların gidişatı hakkında çarpıcı tahmin

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Türkiye'de doların gidişatı merakla beklenirken, uzmanlardan da konuyla ilgili yorumlar gelmeye devam ediyor. Foreks'in 21 banka/kurum ekonomisti ile düzenlediği ankette doların gidişi ile ilgili flaş yorumlar ortaya çıktı.
Uzmanlardan doların gidişatı hakkında çarpıcı tahmin

Türkiye'de meydana gelen son gelişmelerle birlikte 1 dolar, 8.19 Türk lirasından işlem görmeye başladı. Dolardaki bu yükseliş, vatandaşın cebindeki paranın değerini düşürürken, esnafı da zor duruma soktu.

Ekonomideki flaş gelişmelerin ardından başta vatandaşların ve piyasa çevrelerinin gözü, dolarda yaşanacak hareketlere çevrildi. Doların yıl sonu kaç lira ile kapatacağı da merak edilen konular arasına girdi.

 Foreks, hem dolarda yıl sonu tahminlerini değerlendirmek hem de Mart ayı enflasyon tahminlerini ölçmek adına anket düzenledi.

Finans Gündem'de yer alan habere göre Foreks'in 21 banka/kurum ekonomisti ile düzenlediği ankete göre, TÜFE'de Mart ayı ortalama tahmin yüzde 1,10 artış olurken, yıllık veride ise medyan tahmin yüzde 16,14, ortalama ise yüzde 16,21 olarak gerçekleşti. 

 

YÜZDE 16, 97 VE 15, 52 OLDU 

TÜFE'de aylık en yüksek ve en düşük artış beklentileri sırasıyla yüzde 1,75 ve yüzde 0,49 şeklinde oluşurken, yıllık tahminler aynı sıralama ile yüzde 16,97 ve yüzde 15,52 olarak gerçekleşti. 

 

ŞUBAT'TA 11,30'DU

Şubat ayı TÜFE verisi, aylık yüzde 0,75 artış beklenirken, yüzde 0,91 artış yönünde açıklanmış ve yıllık enflasyon %15,61 seviyesinde gerçekleşmişti.

Ankette, 2021 sonu TÜFE medyan tahmini yüzde 12,50 olurken, ortalama tahmin yüzde 12,99, maksimum ve minimum beklentiler yüzde 15,50 ve yüzde 11,00 olarak gerçekleşti. Şubat ayı anketinde yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 11,30 olarak gerçekleşmişti.

 

SIRASIYLA 9,30 VE 7 OLDU 

Mart ayı enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Nisan Pazartesi günü saat 10.00’da açıklanacak.

9 banka/aracı kurumun katıldığı dolar/TL kuru anketinde, 2021 sonu için medyan tahmin 8,50 olurken, ortalama tahmin 8,5533 oldu.

Kur için en yüksek ve en düşük tahminler sırasıyla, 9,30 ve 7,00 olarak gerçekleşti.

Geçtiğimiz ay dolar/TL kuru için yılsonu tahmin 8,1000 seviyesinde oluşmuştu.

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