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Uzun bir aradan sonra Basketbol yeniden başlıyor... Fikstür çekildi...

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Ünilig'de kuralar çekildi.
Uzun bir aradan sonra Basketbol yeniden başlıyor... Fikstür çekildi...

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu 22. Üniversite Spor Oyunları kapsamında 2023-2024 Sezonunda KKTC Basketbol Federasyonu işbirliğiyle oynanacak olan Basketbol Ünilig için 12 Ocak 2024 Cuma günü federasyon ofisinde teknik toplantıda gerçekleştirildi.

Yönetim kurulu üyeleri ve basketbol ligleri sorumluları Ziya Tüzel ve Ali Tüzünkan ligde mücadele edecek olan takımların temsilcileri ile bir araya gelerek, Ünilig ile ilgili teknik bilgileri paylaştı ve kura çekimini gerçekleştirdi.

Ligin 12 Şubat tarihinde başlaması bekleniyor.

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