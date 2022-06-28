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Uzun ömürlü evlilik için 5 kural!

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Uzun ömürlü evlilik için 5 kural!
Uzun ömürlü evlilik için 5 kural!

vliliklerin uzun ömürlü olması için çiftler arasında doğru bir iletişim ve ortak bir sevgi dili olması gerekir. Evlilikler her zaman mutlu ve sorunsuz devam etmez. Bazen anlaşmazlıklar ve çatışmalar yaşanabilir. Bu sorunların üstesinden gelebilmek için çiftler birbirine saygı göstermeli ve sevgilerini her fırsatta dile getirmelidir. Başarılı bir iletişim diliyle uzun ömürlü bir evliliğiniz olabilir. İşte evlilikleri sürdürmenin 5 altın kuralı...

Evlilik uzun bir yolculuk... Evliliklerin en başında ilişkiler genellikle sorunsuz ilerler. Ancak zaman geçtikçe çiftler arasında ortaya çıkan anlaşmazlıklar mücadele etmek ve evliliği uzun yıllarca sürdürmek için çabalamak gerekir.

 

1.KURAL: OLUMLAMALAR YAPIN

 

Olumlu sözler, bir kişinin hayatı üzerinde büyük bir etkiye sahip olur. Özellikle evliliklerde bu olumlu cümleler söylendiğinde, sorunlarla karşılaşılsa bile bir çiftin ilişkisini canlandırabilir.

İltifatlar, övgüler, cesaret verici sözler, tatlı mesajlar ve rastgele 'Seni seviyorum', zamanla bozulan bir evliliği sevimli bir evliliğe dönüştürebilir.

 

2.KURAL: YETERLİ ZAMAN

 

Eşinizle vakit geçirmek, hayatınızda ne kadar öncelikli olduğunu anlamalarına yardımcı olabilir. Kaliteli zaman, kızgınlığı ve hayal kırıklıklarını önemli ölçüde azaltabilir.

En sevdiğiniz şeyleri birlikte yapmak veya uzun sohbetler yapmak da ilişkinizi devam ettirmenin bir başka harika yolu olabilir. Bu sebeple eşinize mutlaka zaman ayırmanız gerekir. Birlikte geçirdiğiniz zamanları keyifli aktivitelerle süsleyerek aranızdaki bağı daha güçlü hale getirebilirsiniz.

 

3.KURAL: YARDIM ELİ

 

Eşinize sorumluluk ve görevlerinde ona yardım eli uzatmak aranızdaki bağı güçlendirebilir. Evin içerisinde bile bir takım olarak çalışmak, ev işlerini bölüşmek ve birbirinizin yükünü azaltmak evliliğinizi daha keyifli hale getirebilir.

Evliliklerde çiftlerin birbirlerine destek olması ilişkilerinin uzun ömürlü olmasını sağlar. Ortak yaşam alanınızı birlikte güzelleştirmeye çalışarak bunu başarabilirsiniz. Birbirinize destek oldukça ilişkinizin daha kolay ve rahat ilerlediğiniz gözlemleyebilirsiniz.

 

4.KURAL: FİZİKSEL DOKUNUŞ

 

Partnerinizle el ele tutuşmak, alnına veya yanaklarına küçük öpücükler kondurmak ve sürekli kollarına dokunmak da onların hayatındaki varlığınıza dair güvence veren başka bir sevgi göstermek şeklidir. Bir evlilik için rahat bir fiziksel temas kurmak gerçekten çok önemlidir.

Bu sebeple eşinize dokunmayı asla ihmal etmeyin. Fiziksel temasta bulunmak aranızdaki sevgi ve tutkuyu artırır. Sorunlarınızı çözmeyi kolaylaştırır. Eşinize her dokunduğunuzda aşkınızın yeniden canlandığını hissedebilirsiniz.

 

5.KURAL: KÜÇÜK SÜRPRİZLER

 

Eşinize özel günlerde hediye vermeyi ihmal etmeyin. Bu sevginizi ifade etmenin bir yolu. Ve bir adım daha yukarı çıkmak istiyorsanız, eşinize hiç beklemediği anda rastgele çiçekler, çikolatalar veya sevdikleri şeyler hediye edin. Bu kesinlikle onların moralini yükseltecek ve size tekrar tekrar aşık olmalarını sağlayacaktır.

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