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Vatikan mucize iddiasını araştırıyor: "Komünyon ekmeği çoğaldı"

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"Tanrı'nın bunları yapması gerçekten çok havalı"
Vatikan mucize iddiasını araştırıyor: "Komünyon ekmeği çoğaldı"

Vatikan, ABD'nin Connecticut eyaletindeki bir kilisede gerçekleştiği iddia edilen "mucizeyi" soruşturuyor. Eyaletin başkentteki Hartford Başpiskoposluğu, Thomaston'daki kilisede yürütülen soruşturmadaki bulgularını Vatikan'a gönderdi.

New York Post'un aktardığına göre "mucize", 5 Mart'taki bir ayinde gerçekleşti. Kilisede adı açıklanmayan bir cemaat üyesi, az sayıda olduğu iddia edilen komünyon ekmeğinin sayısının arttığını gördüğü öne sürüldü.

Rahip Josep Crowely o anlarda gözyaşları içinde şöyle konuştu:

Tanrı kendini siboryumda çoğalttı. Tanrı'nın bunları yapması gerçekten çok havalı. Tanrı'nın ne yaptığını anlamamız da çok havalı.

Hartford Başpiskoposu Leonard Blair, Connecticut'ta yayımlanan gazete Hartford Courant'a iddiayı duydulktanm sonra kilise hukukunda yetkin bir rahibi soruşturmaya atadığını söyledi.

Başpiskoposluk sözcüsü David Elliot ise bu tür mucize iddialarının Vatikan'daki özel bir birim tarafından incelenmesi gerektiğini ifade etti. Elliot, sürece uygun ilerlediklerini ve Vatikan'dan yanıt beklediklerini belirtti.

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