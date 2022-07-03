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Venedik’e giriş ‘günübirlikçiler’ için ücretli ve rezervasyonla olacak

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Venedik’e günübirlik seyahat etmek isteyenler önden rezervasyon yapmak ve giriş ücreti ödemek zorunda olacak.
Venedik’e giriş ‘günübirlikçiler’ için ücretli ve rezervasyonla olacak

Yekililer yeni uygulamanın 16 Ocak 2023’ten itibaren geçerli olacağını duyurdu.

Şehri ziyaret edecek ancak geceyi otelde veya başka bir konaklama mekanında geçirmeyecek turistler internet üzerinden yer ayırıp 3-10 avro arasında değişen bir ücret ödeyecek. Ücret ne kadar erken rezervasyon yapıldığı ya da yüksek sezon olup olmadığına bağlı olarak değişecek.

Rezervasyon yaptırıp ücret ödediği QR koduyla belgeleyemeyen turistlere 300 avro ceza verilebilecek.

Venedik’e giden tursitlerin yaklaşık yüzde 80’i günübirlikçi. Venedik pandeminin olmadığı son tam sene turizm yılı 2019’da 19 milyon günübirlikçinin akına uğramıştı.

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